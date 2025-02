García Magán, sobre el estado de salud del Papa Francisco: “No estamos en período precónclave”

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha recalcado que la salud del Papa Francisco ha estado muy presente entre los obispos que integran la Comisión Permanente, reunida esta semana en la sede episcopal.

En las celebraciones eucarísticas previas a los trabajos se rezó por los enfermos y el Santo Padre: “Hubo una intención muy especial por el restablecimiento de la salud del Papa”, ha aseverado.

García Magán ha querido aclarar que la Iglesia no se encuentra en “un período precónclave”, si bien considera que entra dentro de lo normal la preocupación que ha suscitado la salud de Jorge Mario Bergoglio tras casi dos semanas de ingreso hospitalario por la bronquitis que padece.

García Magán ha celebrado que los últimos partes médicos hablen de una ligera mejoría, pero recalca que su pronóstico se mantiene reservado. De ahí que el también obispo auxiliar de Toledo haya llamado al Pueblo de Dios a “intensificar la oración por la curación del Papa. Que estemos con el afecto, con la comunión con el Santo Padre, que estemos junto a él en su estancia en el Hospital Gemelli”, ha pedido durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre los asuntos tratados en la Permanente.

García Magán, sobre una eventual renuncia del Papa: "yo diría que claramente no"

Cuestionado por una eventual renuncia del Papa Francisco, el secretario general del episcopado español ha subrayado que es una posibilidad que contempla la Iglesia, recordando que es un camino que inició su antecesor en la Cátedra de Pedro, Benedicto XVI: “En cada intervención pública insistía en que su renuncia había sido libre, voluntaria”.

En este sentido, el secretario general de la CEE ha recordado que Francisco presentó en 2013 su carta de renuncia preventiva en el que expresaba que se llevaría a efecto “en caso de impedimento por causa médica”.

“¿Se dan estas condiciones? Pues yo diría que claramente no, porque ese impedimento a la que el Papa se refería es cuando está vinculado a una limitación mental y lo que tiene el Papa son enfermedades propias de la edad”, ha planteado García Magán.

García Magán, esperanzado en la recuperación de Francisco

García Magán ha señalado que estas semanas de ingreso del Pontífice la ha vivido entre la oración y la esperanza, aunque con la preocupación después de que algunos partes médicos apuntaban a un agravamiento de su enfermedad.

“Yo no soy médico pero no me parecía que los partes médicos fueran de esa gravedad tan especial. Recordaba lo que fue el tramo final del Pontificado de San Juan Pablo II con ese proceso de enfermedad y se veía que había una situación de gravedad inminente y hasta el día de hoy no se ve en el Papa Francisco”, ha opinado.