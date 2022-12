Francisco Jiménez Carretero, ganador del XLII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística

El albaceteño Francisco Jiménez Carretero ha sido el ganador del XLII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, gracias a su poemario 'Para que todo sea'. La obra ha sido seleccionada de entre 232 poemarios procedentes de 27 países.

En 'Para que todo sea', el poeta nos acerca un cielo vivido a golpe de sufrimiento. La obra aparece dividida en cuatro secciones que discurren formando una unidad de tono y actitud. En la primera, el poeta glosa motivos de la poesía mística clásica, dándoles un nuevo fulgor, todos ellos transmiten la experiencia interior hecha encarnación vital y lucidez consciente sobre el trasfondo del tiempo, a veces presidido por cierto matiz melancólico y crepuscular pleno, no obstante de una ilusionada expectativa de un cielo cada vez más cercano, en el que Dios aguarda: “

El presidente de la Fundación Fernando Rielo, el Padre Luís Casasús Latorre, calificaba la poesía mística como un don. Recogiendo unas palabras del Papa Francisco afirmaba que “el arte, además de ser testigo creíble de la belleza de lo creado, es instrumento de evangelización, pues el artista es testigo de lo invisible'. El poeta místico es, en este sentido, un artista que pone al servicio del ser humano su fe y su amor con la intención de transformar la cotidianidad en perennidad transcendente”.

Recordaba a su vez unas palabras del poeta místico y Fundador del Premio, Fernando Rielo, en el acto de proclamación del XIX Premio Mundial de Poesía Mística, unas palabras que aunque pronunciadas en 1999, son actuales: “Hoy más que nunca nuestra sociedad tiene necesidad del poeta místico: ese alguien que sabe elevar su experiencia de Dios a arte. No debe pasar desapercibido este hecho a aquel que se sabe cristiano, o judío, o musulmán, o budista, o, simplemente, religioso de cualquier religión. El teólogo católico, Karl Rahner, vaticinaba que el cristiano del futuro o será un ‘místico’ o no podrá ser cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará en convicciones o en ambientes religiosos generalizados, sino en la experiencia de Dios y en la decisión personal”.

La Rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés Diéguez, expresó su satisfacción y gratitud por la elección de la UPSA como anfitriona de la entrega del premio por tercera vez, tras las ediciones de 2014 y 2019, después de la creación de la Cátedra Fernando Rielo, que se inauguró el 27 de abril de 2013.

Esta Cátedra nació con el objeto de promover la investigación, la docencia y la difusión de cuanto contribuya al diálogo entre la fe y la cultura, en el marco de la nueva evangelización, teniendo en cuenta el pensamiento de Fernando Rielo. Especialmente, las áreas de la mística, antropología, sociología, psicología, ética, literatura y pedagogía.

“Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a la Fundación el sostenimiento de esta Cátedra en el seno de nuestra Universidad; porque gracias a ella podemos continuar con el estudio y la investigación del pensamiento de Fernando Rielo”, concluyó.

El Gran Canciller de la Universidad, el obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, José Luis Retana Gozalo, ha valorado la permanencia de este premio mundial: “Solo es posible cuando se tiene bien situado el corazón y se edifica sobre la roca firme que resiste los envites de pensamientos débiles y voluntades frágiles. Nuestra universidad, desde su identidad más profunda, trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana desde una concepción cristiana del hombre. Proclama que todo lo que existe en la tierra debe ordenarse al hombre como centro y culminación, puesto que es imagen de Dios y un medio privilegiado para ello es el arte”.