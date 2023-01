Francisco César García Magán: "No se puede utilizar jamás el nombre de Dios para ningún acto de violencia"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha pedido este jueves "no caer en provocaciones" ni "echar leña al fuego" tras los sucesos acaecidos en Algeciras.

"No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni ninguna fe", ha afirmado el obispo auxiliar de Toledo en su participación en el Foro Nueva Economía. El prelado ha pedido prudencia y dejar a las autoridades judiciales y policiales hacer su trabajo y determinar "las raíces y las causas de esos hechos lamentables, condenables, injustificables, execrables".

Además, ha informado que el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, se encontraba en Algeciras en ese momento y ha podido acompañar a la comunidad eclesial que se encuentra muy afectada en este momento.

Demonización del pueblo vasco



García Magán ha subrayado la «gravedad especial» de esta clase de hechos criminales cuando se cometen invocando «equivocadamente» el nombre de Dios. "Eso es tomar el nombre de Dios en vano. (…) Como dijo Juan Pablo II, revalidó Benedicto XVI y ha confirmado el Papa Francisco, no se puede utilizar jamás, jamás, jamás, el nombre de Dios para ningún acto de violencia".

El secretario general de la CEE ha dicho que en este caso ha habido una motivación religiosa y de odio a la fe, pero que no por ello hay que demonizar a un colectivo y grupo en general. En este sentido, ha hecho referencia al comunicado de condena de la Comunidad Islámica en España. Y ha recordado que en España tenemos "claros ejemplos de cómo demonizar a un colectivo". "Ya pasó — ha dicho — con la identificación de los terroristas con el noble y leal pueblo vasco. Se produjo una identificación entre los terroristas y el noble, leal, trabajador, y otras virtudes, pueblo vasco".

Monseñor Magán ha reiterado nuevamente la "tristeza y dolor" de la CEE por las víctimas y sus familias. "Nuestra oración a Dios por esa persona tan querida en Algeciras que era el sacristán. Podemos decir que ofreció su vida por el sacerdote, que era a por quien iban", ha dicho.

En esa misma línea, se expresó este miércoles en 'La Linterna' con Ángel Expósito. Durante su conversación con Ángel Expósito, García Magán ha recordado las palabras de Juan José, párroco de la Iglesia de la Palma, que ha explicado en el mismo programa la gran labor que hace Cáritas en la localidad gaditana con personas de todas las nacionalidades y culturas, "con quien se hace un gran trabajo de acogida y acompañamiento desde hace muchos años". Muchas de estas personas, ha proseguido, "no participan de estos hechos execrables contra la dignidad de la persona y su derecho a la vida". El testimonio de este sacerdote, ha subrayado, "es Evangelio en estado puro".









El obispo auxiliar de Toledo, que también ha intervenido el programa El Cascabel de TRECE, ha pedido que las autoridades sigan trabajando en la investigación para que "sobre esta persona recaiga el peso de la ley".