De farmacéutico a Rey Mago: Lucas volverá a ser Gaspar para que ningún niño sin recursos se quede sin regalo

Por tercer año consecutivo, los niños con familias sin recursos que acuden alcomedor social Santa María Josefa del Puente de Vallecas (Madrid), gestionado por las Siervas de Jesús, no se quedarán sin regalo de Reyes Magos gracias a la iniciativa de Lucas Noguerales, un joven farmacéutico que organiza esta recogida de fondos procedentes de las donantes solidarios que participan.

En declaraciones a ECCLESIA, Noguerales ha explicado que los beneficiarios son menores pertenecientes a familias “que no tienen prácticamente nada”. Pero en todo momento el farmacéutico ha tratado de restar mérito a su propia iniciativa, asegurando que son las monjas del comedor a quienes corresponden los elogios “al dar cada día unas 260 comidas a personas que no tienen nada. “Son gente que tienen que ir con sus 'tuppers' todos los días para comer. No tienen dinero ni para compra un regalo a sus hijos”, ha añadido.

La relación de Noguerales con las hermanas del comedor social Santa María Josefa se remonta a dos días antes de decretarse el Estado de Alarma por la pandemia, el 14 de marzo de 2020, fecha en la que el joven abrió su establecimiento de farmacia. En aquellos meses de confinamiento, su relación con la parroquia y las hermanas de las Siervas de Jesús se estrecharon: “Yo soy cristiano y el sacerdote de la iglesia de al lado celebraba la Misa para mí solo todos los días, mientras que ellas me abrían sus puertas para rezar. Nos hicimos amigos y nos ayudamos mutuamente. Cuando necesitaban algún medicamento se los daba. Todo lo que pueda hacer por ellas está bien porque voluntarios tienen los justitos, sobre todo entresemana”, ha relatado.

Quienes deseen participar en esta recogida de regalos, lo pueden hacer por dos vías, tal y como ha precisado Lucas Noguerales: “Me pueden hacer un bizum y el día 30 de diciembre arraso con la juguetería y les mando una foto con el regalo, que les hace ilusión, o también está la opción de que me faciliten la edad y sexo del niño al que quieren regalar, yo les digo nombre y apellidos del perfil que buscan y le compran el regalo”.

Este año el farmecéutico tan solo se encargará de regalar a 62 niños, ya que de otro centenar se encargará Clínica Baviera, que se puso en contacto con Noguerales para sumarse a esta campaña solidaria: “Se pusieron en contacto conmigo y acordamos eso.Yo por el momento he conseguido ya para hacer unos 33 regalos. Me queda la otra mitad, pero espero conseguirlo pronto, porque en España la gente es muy solidaria”, se congratula.

Será el 4 de enero cuando se celebre la entrega de los presentes a los menores. Por segundo año consecutivo (el primero no pudo ser al contraer el covid) Lucas Noguerales asumirá el papel de Gaspar, mientras que el propietario de Clínica Baviera y un tercer voluntario ejercerán por una tarde de Melchor y Baltasar: “Las monjas hacen de pajes para identificar a los niños y darles su regalo”, ha contado.

De la experiencia del año pasado, el joven católico solo tiene muy buenos recuerdos, incluso alguna anécdota: “Una niña que viene a veces a la farmacia me vio de Rey Mago y al rato en la farmacia, y creo que me reconoció. Fue divertido que pensase que estaba en los dos sitios a la vez”, ha recordado con una sonrisa.

Y es que, como ha expresado en ECCLESIA, su única intención es ayudar a quien pueda, “ya que en eso se basa nuestra religión. Estamos unidos en la fe, y eso es suficiente”, asegura.