La extraordinaria “tripulante” que llegó a Marte durante la última misión de la NASA: “Un millón de personas"

Una noticia curiosa viene circulando desde hace algunos días, y es que el nombre de una devoción mariana española “llegó” al planeta Marte el 18 de febrero por medio del robot de la misión espacial Mars 2020 de la NASA, que aterrizó siete meses después de salir de la Tierra. El nombre de la advocación mariana es Virgen de Flores, patrona de la ciudad de Álora, en Málaga (España).

La historia sobre su llegada a Marte comenzó por el amor que el sargento del Ejército del Aire (España), Francisco José Fernández, tiene hacia la Madre de Dios. Cuando la NASA abrió un proceso de selección para elegir 150 mil placas de identificación con referencias de la Tierra que viajarían en el robot enviado a Marte, Fernández decidió inscribir el nombre de la Virgen de Flores de Álora.

La expedición Mars 2020 tiene como objetivo aprender más sobre el entorno astrobiológico en la superficie de Marte. Según explica Fernández en 'Herrera en COPE', fue un amigo que trabaja en la NASA el que le dijo cómo tenía que proceder. Al tiempo le contestaron diciéndole que la patrona de Álora iría a planeta rojo, y eso que competía con las solicitudes de más de un millón de personas.

Cuando la NASA le informó que se había seleccionado el nombre de la Virgen, Fernández informó al hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de Flores, Álvaro Fernández García-Gordillo, quien recibió la noticia con gran sorpresa."Cuando le dieron el ok me envía -el sargento- la tarjeta de embarque que pone De Flores Álora, Nuestra Señora. Yo no entendía nada. Me dice: esto es una tarjeta de embarque para una misión a Marte. Y entonces ya me explicó la historia", ha relatado.

Fernández ha dicho que la patrona de Álora es una auténtica"embajadora". De hecho, "era común que los soldados, cuando iban a la guerra, llevaran escapularios de la Virgen". Tanto es así que representará a este municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce en el planeta rojo.



Nuestra Señora de las Flores de Álora

La Virgen de Flora es la patrona de la localidad de Álora, en Málaga (España). El origen de su devoción se remonta al siglo XV, tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos y la rendición de Álora. Isabel la católica ordenó erigir una capilla en Álora, que luego se convirtió en el Santuario de la Virgen. Los reyes católicos dispusieron la creación de una imagen de esta devoción mariana en 1502.

En la mano derecha la Virgen de las Flores lleva un cetro y en la izquierda sostiene al Niño Jesús, que fue incorporado a la imagen de la Virgen en el siglo XVII. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre.