La Virgen de las Flores, la patrona de Álora, viajará a Marte en una expedición de la NASA

La patrona de Álora viajará a Marte en una expedición de la NASA. Se trata de la expedición Mars2020, que pretende arrojar luz sobre el entorno astrobiológico de la superficie marciana. Un vecino de esta localidad malagueña, el sargento del Ejército del Aire Francisco José Fernández, fue el que inscribió a Nuestra Señora de Flores en el disco duro del robot que despegará este año rumbo al planeta rojo.

Según ha dicho este jueves en 'Herrera en COPE' Fernández, fue un amigo que trabaja en la NASA el que le dijo cómo tenía que proceder. Y es que, la agencia del gobierno estadounidense había abierto un proceso de selección para que 150.000 placas de identificación viajaran en el robot Rover que la NASA enviará a Marte. Al tiempo le contestaron diciéndole que la patrona de Álora iría a planeta rojo, y eso que competía con las solicitudes de más de un millón de personas.

En ese momento, el sargento Fernández se lo comunicó a Álvaro Fernández, hermano mayor de la Cofradía Nuestra Señora de las Flores, que recibió la noticia con absoluta "sorpresa".

"Cuando le dieron el ok me envía -el sargento- la tarjeta de embarque que pone De Flores Álora, Nuestra Señora. Yo no entendía nada. Me dice: esto es una tarjeta de embarque para una misión a Marte. Y entonces ya me explicó la historia", ha relatado.

Fernández ha dicho que la patrona de Álora es una auténtica"embajadora". De hecho, "era común que los soldados, cuando iban a la guerra, llevaran escapularios de la Virgen". Tanto es así que representará a este municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce en el planeta rojo.