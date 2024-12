"Podemos evangelizar": La postura de un científico católico ante la posibilidad de encontrar vida extraterrestre

Es uno de los mayores reclamos del cine en los últimos tiempos, ya desde hace mucho, el emular o el intentar descubrir si existe vida extraterrestre fuera de nuestro planeta. También a lo largo de los últimos años hemos visto el empeño de muchos científicos... Ante esta realidad, la Iglesia tiene mucho que decir y tiene una postura muy clara además de respuestas ante estas cuestiones.

Javier Pérez Castells, profesor catedrático de química en la Universidad de San Pablo, ha pasado por ‘Ecclesia Es Domingo’ para discutir la postura de la Iglesia Católica ante la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, de las implicaciones teológicas y éticas de un descubrimiento de esta magnitud, y del papel crucial de la ciencia en nuestra comprensión del universo.

Evangelización a nuevas Civilizaciones

Al preguntarle cómo reaccionarían los católicos ante la existencia de extraterrestres, Pérez Castells sugiere la evangelización como una respuesta natural. El catedrático compara la situación con el descubrimiento de América y la posterior evangelización de los pueblos indígenas, y argumentó que los extraterrestres, al ser seres inteligentes con sentimientos y conciencia, también podrían recibir el mensaje del cristianismo.

"Es un ser inteligente, es un ser con sentimientos, un ser que tendrá también su propio punto de vista religioso, porque eso es inherente, yo creo que la inteligencia es inherente a la conciencia. Y nosotros podemos reaccionar ante él de una manera que muchas veces sea asimilado con el descubrimiento del nuevo mundo", explicó Pérez Castells. “Si tienen conciencia, también ejercerán su libertad, tendrán problemas de no portarse perfectamente bien siempre, lo que llamamos pecado. Tendrán inquietudes religiosas, harán las grandes preguntas que nos hacemos también los seres humanos. En definitiva, no será tan diferente, y por tanto, no lo veo tan problemático” explicó.

Esta visión se alinea con la postura del Papa Francisco, quien “de forma así muy desenfadada y muy graciosa” ha expresado su voluntad de bautizar a los extraterrestres. “Estaría perfectamente dispuesto a bautizar a los extraterrestres y a evangelizarles. Y luego habría que saber cuáles son sus inquietudes religiosas, que seguro que las tienen”. quien ha expresado su voluntad de bautizar a los extraterrestres. Además, Pérez Castells subraya que el encuentro con otras civilizaciones podría transformar nuestra concepción de "pueblo elegido", no como un signo de superioridad, sino como una responsabilidad de servicio y sacrificio hacia otros seres.

La Importancia de las Humanidades en la Formación Científica

Pérez Castells también expresó su preocupación por la creciente especialización en la educación universitaria. Argumentó que los científicos necesitan una sólida formación en humanidades, incluyendo filosofía e historia, para desarrollar un sentido crítico y una comprensión ética de su trabajo.

"Las humanidades tienen que tener una presencia cada vez mayor en las escuelas, en las facultades, en los grados de ciencias. Porque hay que saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y eso a veces hay gente que pierde la cabeza", afirmó el catedrático.

Del mismo modo, criticó la actual obsesión con la productividad en detrimento del conocimiento intangible, como el pensamiento crítico y la cultura, que considera vitales para una sociedad bien formada. "Tenemos un empeño en el mundo académico por buscar una productividad cada vez mayor y rechazamos todas aquellas cuestiones que nos proporcionan un conocimiento intangible, improductivo".

Ciencia y Fe: Un Diálogo Continuo en la Búsqueda del Creador

Pérez Castells, autor del libro 'La ciencia contra Dios", aclaró que si bien la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, ya que “Dios no es un objeto físico” de estudio científico, sí ofrece indicios que pueden fortalecer la fe. El catedrático enfatiza que la historia de la humanidad ha sido un proceso de conocer a Dios cada vez mejor a través de diferentes disciplinas, incluyendo la ciencia.

“No pertenece al método de la ciencia demostrar la existencia de Dios. Eso es un tema de fe. No tendría sentido científico, pero tampoco tendría sentido teológico, porque si queremos ser plenamente libres, solo puede ser si accedemos a Dios a través de la fe y no a través de una prueba científica irrefutable, porque entonces ya todo el mundo sabría que Dios existe, nos sentiríamos observados y no actuaríamos con la libertad que actuamos ahora” expone.

Defiende la exploración científica como un instrumento para comprender la creación divina, argumentando que el esfuerzo por explorar la vida y el universo tiene su origen en la cristiandad. Sin embargo, advierte sobre los peligros de una ciencia desprovista de ética, señalando la inteligencia artificial y la biotecnología como ejemplos de campos que exigen una profunda reflexión moral.