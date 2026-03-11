Estalla la guerra por la clase de Religión en la escuela: "Tienen un problema con la libertad"

Desde Escuelas Católicas, su secretario general adjunto, Luis Centeno, ha calificado la petición como una "intención de persecución" que, asegura, no es nueva. La organización ha respondido de forma "clara y contundente", apelando directamente al marco legal. "El estado español es un estado aconfesional, así lo declara la constitución española, no es un estado laico ni laicista", ha señalado Centeno.

La respuesta de la escuela concertada

Sostienen que la exclusión de la religión del entorno escolar "va en contra de la constitución, en contra del derecho de de los padres a elegir el tipo de educación" para sus hijos, lo cual incluye valores religiosos. Según los tratados suscritos por España con el Vaticano, la clase de Religión es de oferta obligatoria para los centros, pero de elección voluntaria para las familias. "Si una familia no quiere que su hijo reciba clase de religión, simplemente lo comunica en el momento de la matriculación y se le ofrece la alternativa", ha explicado Centeno.





No es catequesis, es formación cultural y en valores

Para el profesor universitario Gonzalo, prescindir de este conocimiento sería "absolutamente lamentable o incompleto", e incluso "estúpido". Argumenta que "saber de religión es saber de la mayor dinámica que ha movido la humanidad" y, en el caso de España, es fundamental para entender la cultura y "el pegamento que nos une" como sociedad.





Un problema con la libertad

El mismo profesor va más allá y opina que el debate esconde un ataque a las libertades. "Esta gente que pide desterrar la religión no tiene un problema con la religión, tiene un problema con la libertad, tiene un problema con que alguien elija algo con lo que ellos no están de acuerdo".

Esta visión es compartida por Centeno, quien advierte de las consecuencias de la propuesta. Afectaría directamente a los miles de profesores de religión que "perderían de la noche a la mañana su puesto de trabajo". Además, denuncia que el documento de las organizaciones firmantes aprovecha para pedir la retirada de los conciertos educativos, lo que supondría "la desaparición de los colegios concertados", un ataque frontal a un modelo que acoge a miles de familias.