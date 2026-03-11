Nos encontramos con un hombre cuya trayectoria fue la del Hijo Pródigo, viviendo perdidamente hasta que recapacitó y volvió hacia el Señor. Hoy celebramos a San Constantino. Su vida se desarrolla en torno al siglo VI. Fue un rey que ejerció un gobierno totalmente alejado de Dios en los primeros tiempos.

Todos reparaban en su vida totalmente desordenada y mundana. Pero en medio de su vida terrenal le llegó la noticia de San Columbano, un monje que predicaba la Buena Nueva del Evangelio. Incluso le escuchó y sus palabras cambiaron por completo su corazón, experimentando así una total conversión de vida.

La primera determinación que tomó fue la renuncia al trono para prepararse para ser también monje. Posteriormente se une a San Columbano en sus tierras. Todos le empiezan a conocer por su gran ejemplo de humildad y desprendimiento.

En este acompañamiento del religioso, apoyó la expansión del Reino de Dios y con su oración acompañó a muchas Comunidades Cristianas que se encontraban en pleno florecimiento. Pero la Cruz se hizo notar.

El motivo es que había quienes le tenían rencor, por haberle conocido un rey a su hechura y ahora le ven como un hombre sin honores. El odio de muchos paganos hace que conspiren contra él y San Constantino muera mártir. Su culto se extendió muy pronto por Escocia.