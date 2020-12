El espectacular Villancico con el que la Soprano Ainhoa Arteta apoya la campaña de Cáritas en Navidad

La soprano Ainhoa Arteta ha decidido apoyar de manera desinteresada la invitación que Cáritas lanza en su Campaña de Navidad a estar “más cerca que nunca” con su voz sobrenatural, aclamada en los grandes teatros de ópera y auditorios de todo el mundo.

Gracias a la iniciativa de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y el apoyo de la Fundación Teatro Real de Madrid, la cantante acaba de grabar una versión del popular villancico “Campana sobre campana” para ser difundido a través de las redes sociales durante toda la Navidad.

Los beneficios obtenidos a través de las visualizaciones y descargas del VÍDEO de la interpretación musical de Ainhoa Arteta –que ha sido grabado el Teatro Real con el acompañamiento al piano de Javier Carmena— se destinarán a las acciones de emergencia social desarrolladas por Cáritas a favor de las personas más desfavorecidas a causa de la pandemia.

Este gesto solidario de Ainhoa Arteta es un apoyo decisivo a los objetivos marcados por Cáritas en su Campaña de Navidad, a través de la cual propone vivir estas fiestas en una doble dimensión: recuperando la cercanía, no medida en metros, sino en gestos, con quienes más lo necesitan; y colaborando económicamente con los fines de Cáritas para romper simbólicamente las distancias y estar más cerca de aquellos que afrontan unas condiciones de precariedad a causa de la Covid-19.

Esta invitación a la solidaridad económica con las víctimas de las injusticias a la que ahora se suma la voz privilegiada de Ainhoa Arteta tiene destinarios reales: las familias sin recursos, las personas mayores que viven solas, quienes no tienen empleo, o los que viven en la calle y no pueden refugiarse en el calor de un hogar. Y también de las personas que afrontan el duelo de la ausencia de quienes esta Navidad no se sentará a la mesa, de las personas que han perdido sus medios de vida a causa de la pandemia o de las personas migrantes que siguen hacinándose en nuestras islas y en las costas sin que lleguen soluciones.

La Campaña de Navidad de Cáritas de este año se enmarca dentro de la misma llamada a la solidaridad con las víctimas de la emergencia social causada por el coronavirus que se puso en marcha a principios de marzo bajo el lema general “Cada gesto cuenta”. Un gesto que, en esta ocasión, se hace realidad en la voz de esta excepcional soprano.