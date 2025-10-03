Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, asegura que el testimonio de los misioneros “acerca a la Iglesia a los que se sienten alejados"

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha celebrado que su diócesis haya sido la elegida este año para celebrar el Mes de las Misiones. En 'Ecclesia al día', ha remarcado que “es una gracia” que puede “avivar nuestra conciencia misionera” y “ayudarnos a redescubrir la importancia de la misión en la vida de la Iglesia”.

A juicio de Benavent, se trata de un aliciente para la vida parroquial, las congregaciones y comunidades cristianas de Valencia: “Es una oportunidad para ir avivando esa dimensión de la vida de la Iglesia”, ha insistido un día después de que se inaugurase en la Universidad Católica de Valencia la exposición itinerante 'Domund al descubierto', en la que se homenajeará de manera especial a los 240 misioneros de la archidiócesis, además de hacer un recorrido por la historia del Domund.

"los misioneros acercan a muchas personas a la iglesia"

Algunas de las fechas de este mes de octubre más destacadas serán el pregón, que correrá a cargo del director de cine Juan Manuel Cotelo en la Basílica de la Virgen de los Desamparados el día 15 a las 19.30h; el 17 de octubre se celebrará en Madrid la IV Edición de los Premios Misioneros 'Beata Pauline Jaricot' y 'Beato Paolo Manna' o el Día del Domund, que será el domingo 19, donde el propio Benavent ofrecerá la Eucaristía para toda España.

A ello se sumarán vigilias de oración, una conferencia del obispo de Bilbao, Joseba Segura: “Lo importante es acercar lo que significa el Domund en las parroquias y comunidades para que la dimensión misionera de la Iglesia sea cada vez más querida y valorada por nuestros cristianos y la sociedad”, ha subrayado Benavent.

Y es que para el arzobispo de Valencia apunta que los misioneros “acercan a muchas personas que, estando alejadas de la Iglesia, sienten simpatía ante el testimonio de sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos misioneros”.

En este sentido, Benavent recalca que el laicado cada vez está más involucrado “en la actividad misionera de la Iglesia”.