Enase Okonedo recibe el Premio Harambee 2025 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana: “Para lograr el objetivo necesitamos un esfuerzo colectivo”

La profesora y economista nigeriana Enase Okonedo ha recibido este martes el Premio Harambee 2025 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. Este premio, otorgado en Madrid y que cumple su 16ª edición, reconoce su compromiso profesional y personal con las mujeres para lograr una sociedad más inclusiva en el continente africano.

Okonedo recibía este galardón como reconocimiento a su extensa trayectoria, cuya carrera en el mundo académico y su liderazgo en distintas iniciativas educativas y financieras es un testimonio del progreso que han logrado las mujeres en África. Entre otras cosas, la nigeriana ha sido la primera mujer decana de una escuela de negocios en Nigeria, la Lagos Business School, y es, además, la vicerrectora de la Universidad Pan-Atlántica, una de las más prestigiosas del país.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Nicolás Zombré, director general de Laboratorios René Furterer de Pierre Fabre España, fueron los encargados de dar el premio a la profesora y economista nigeriana. El evento contó también con la presencia de Teresa de Borbón Dos Sicilias, presidenta de honor de Harambee.

EL DESARROLLO DE LA MUJER EN ÁFRICA

La premiada declaró que, para ella, no se trata sólo de un compromiso profesional, sino de “un viaje de toda la vida”: “He transitado espacios en los que las mujeres estaban históricamente sub-representadas, y estos hitos no han sido sólo logros personales”. “Son indicadores de cambio, lo que significa que el liderazgo no debe limitarse al género, sino que debe impulsarse por la competencia, la visión y el impacto”, añadía.

Okonedo ha motivado y acompañado a cientos de mujeres que aspiran a ocupar puestos de liderazgo en gestión, negocios y servicio público: “Las iniciativas de mentoría son cruciales porque la representación por sí sola no es suficiente”. “Debemos promover activamente a la próxima generación de mujeres líderes y asegurarnos de que tengan la confianza, las habilidades y el apoyo necesarios para prosperar”, aseguraba.

EDUCACIÓN PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Enase Okonedo creció en el suroeste de Nigeria, siendo la última de ocho hermanos. En su discurso reconoció el papel que ha tenido en su vida la educación de sus padres, que “creían firmemente que las mujeres podían contribuir al desarrollo económico y social de sus familias y de su nación”, y le enseñaron “a creer en ello”.

SOLE El premio lo destinará a proyectos enfocados al desarrollo de la comunidad rural de Iloti (Nigeria)

Ahora, la nigeriana ha puesto en marcha proyectos como la AIFA Reading Society, de la que es presidenta, que busca lograr una educación sostenible en África a través del fomento de la cultura de la lectura: “La educación sigue siendo un ámbito crítico para el cambio ya que, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar el acceso de las niñas a la educación, persisten las disparidades, en particular en las regiones rurales”.

También ha promocionado especialmente el desarrollo de líderes en el sector público en su país: es miembro del Consejo de Liderazgo de la Iniciativa Africana para la Gobernanza e impulsó, durante su etapa de decana en la Lagos Business School, el Centro de Liderazgo y Ética. “Junto con el consejo de administración de la escuela, instituimos políticas para apoyar a las mujeres en el lugar de trabajo, como abolir la práctica de pasar por alto a las mujeres para los ascensos en los años en que hubieran estado de baja por maternidad”, explicó.

Okonedo destaca la importancia de estos proyectos para reducir las tasas de desempleo que “limitan el futuro de las niñas y las hace vulnerables a situaciones como el matrimonio temprano”. El premio lo destinará a proyectos enfocados al desarrollo de la comunidad rural de Iloti (Nigeria), con el propósito de empoderar económicamente a las mujeres de la zona mediante la formación y adquisición de habilidades.