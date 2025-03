Las diferencias que existen entre el abuso espiritual, el de autoridad y el de conciencia y una herramienta fundamental en el proceso de sanación

Invadir la intimidad de una persona, exigir la revelación de un secreto, culpabilizar en nombre de Dios o separarlos de sus familiares, son actos que se consideran abusos. En el espacio de tertulia del programa 'Ecclesia al día', en TRECE, junto a Raquel Caldas, hemos querido conocer en profundidad cuál es la raíz de los últimos datos que refleja el último Informe 'Repara' de la Archidiócesis de Madrid.

Miguel García- Baró es el coordinador del proyecto 'Repara' y nos ha explicado que no solamente existe el abuso sexual, hay otros muchos que pasan a un segundo plano, como pueden ser el espiritual, de autoridad o conciencia y que también se llevan a cabo: "Una persona intenta ocupar el lugar de Dios. Suplantar la libertad de otra persona... Esto es terrible y se comprende que los efectos pueden ser tan devastadores como el abuso sexual. Este es el final de una cadena de abusos, primero le absorbes el alma y después deriva en eso, en apoderarte de su cuerpo", apuntaba nuestro invitado

el proyecto repara recibe más casos de abuso espiritual, de conciencia y de poder o autoridad según su último informe

Otro abuso del que no suele hablarse es el de 'autoridad o poder', algo sobre lo que también ha incidido García - Baró: "Que te impongan no tener más relaciones con tu familia, no poder hablar dentro de una comunidad más que con un par de personas, tener que renunciar a usar el móvil o leer periódicos" continuaba García - Baró. Además, otra herramienta recurrente para conseguir efectuar ese abuso es "dar ordenes contradictorias, despistar. Querer mucho un día y al día siguiente estar terriblemente frío. De ahí deriva el abuso", añadía nuestro invitado durante el espacio de tertulia.

Todas las frases que aparecen en ese vídeo de 'Repara' , provienen de las propias víctimas y según el último informe, estos tipos de abusos, están aumentando: "También está aumentando la sensibilidad a todo esto. Nos llegan más casos y eso también quiere decir que nos hemos ganado la confianza de la gente. Trabajamos con máxima transparencia y con total sinceridad y a nosotros llegan personas que están destrozadas, son las víctimas ", subrayaba nuestro invitado.

"Oír, simplemente. Lo que hay en las habitaciones de 'Repara' son pañuelos para llorar, es lo que se necesita" Miguel García - Baró, coordinador del proyecto 'Repara', de la archidiócesis de Madrid

El acompañamiento es una de las herramientas fundamentales para trabajar con estas personas que necesitan fundamentalmente de la escucha del otro: "Oír simplemente. Lo que hay en las habitaciones de 'Repara' lo que hay son pañuelos para llorar, es lo que se necesita. Sueles acompañar con el silencio para que la persona hable y ahonde en la reflexión de lo que le ha ocurrido".

Además, hay técnicas especializadas para realizar un acompañamiento correcto: "No se puede imponer a base de consejos, incluso hay veces que no puedes decir ni siquiera la verdad. Me gustaría que la Iglesia hiciera una buena propaganda en favor de la libertad" continuaba el coordinador perteneciente a la Archidiócesis de Madrid. Para finalizar, nuestro invitado ha querido hacer hincapié en que "si se entra en el problema de la obediencia tenemos que tener cuidado, porque tal vez, en la misma orden, pueden haber lugares en los que se ejerza ésta bien o mal", finalizaba Miguel García - Baró.