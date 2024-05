¿Dónde escolarizar a niños con discapacidad?: "Sacarles el máximo potencial para una vida inclusiva"

Naciones Unidas reprende a España por mantener a 40.000 alumnos con discapacidad en centros de educación especial, por lo que reclama a nuestro país promover la educación inclusiva frente a la segregada que, a juicio de la ONU, está sucediendo.

De hecho, el documento lamenta que la nueva ley educativa, la LOMLOE, contemple el mantenimiento de estos centros. Se estima que el 17% de los estudiantes con discapacidad siguen asistiendo a estos centros especiales o aulas específicas.

El informe de la ONU ha sido muy criticado por los centros de educación especial, como el 'María Corredentora' de Madrid, que trabaja con alumnos con discapacidad desde hace más de siete décadas.

"Trabajamos para sacar el máximo potencial a niños y jóvenes con discapacidad"

Su directora, Isabel Alonso Salvatella, ha manifestado su malestar en 'Ecclesia al día' por la reprimenda de la ONU a España, bajo el argumento de que los centros de educación especial no segregan, sino que trabajan por su inclusión.

“Parece que la educación ordinaria con apoyos es la inclusiva y la educación especial es la segregadora, y nosotros como profesionales no lo vemos así. La educación inclusiva son colegios maravillosos con muchos profesionales formados y con vocación, que trabajamos día a día para sacar el máximo potencial a niños y jóvenes con discapacidad para que en el futuro puedan tener una vida inclusiva en la sociedad. Tenemos metodologías concretas para sacar el máximo partido a sus capacidades”, ha explicado Alonso Savatella.

"La discapacidad es muy variable y hay que ver las necesidades”

En este sentido, la directora del 'María Corredentora' ha pedido no generalizar, y defiende que los centros ordinarios y los especiales pueden convivir gracias “a la riqueza de nuestro sistema educativo”. Isabel Alonso aboga por analizar en cada momento “qué necesita cada niño y que ningún modelo excluya al otro”.

“Tenemos alumnos que entran a los tres años en educación especial y otros que vienen a lo largo de su escolaridad con seis, ocho o doce años cuando acaban Primaria. Se trata de ver las características del niño, ver qué tipo de discapacidad tiene porque no se puede meter a todos los alumnos en el mismo saco, la discapacidad es muy variable y hay que ver las necesidades”, ha subrayado.

En este sentido, la directora del 'María Corredentora' ha precisado que se dan casos de alumnos con discapacidad que pueden estar en la escuela ordinaria con adaptaciones curriculares que les permita dar respuesta a sus necesidades, aunque en otros casos no es posible: “En alumnos con discapacidad más grave no se trata solo de poner un profesor de apoyo o adaptar su curriculo, sino que son alumnos que necesitan un entorno adaptado y los centros de educación especial dan respuesta adecuada a esas necesidades. Lo que es absurdo es meter a todos en el mismo saco”, ha insistido.

"Muchos exalumnos del 'María Corredentora' “están trabajando en empresas ordinarias"

Asimismo, Alonso Salvatella ha defendido que estos centros incluye en sus programas educativos “planes de fomento de la autonomía, manejo del transporte público, de la seguridad vial, manejo del dinero... para que esos aprendizajes los apliquen de manera funcional en su vida diaria buscando que sean autónomos y la experiencia nos dice que lo hacemos bien”.

Prueba de ello, apunta, es que buena parte de los alumnos que han pasado por el 'María Corredentora' “están trabajando en empresas ordinarias. Si esos alumnos no hubieran tenido esos recursos y no se les saca su máximo potencial, a lo mejor a día de hoy no estarían trabajando”, ha reflexionado.