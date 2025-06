El cura forofo del Racing al capellán del Oviedo: "Si pasamos, os vamos a ganar"

Esta noche se enfrentan el Racing de Santander y el Mirandés por un puesto en la Final de Ascenso a Primera División. Tanto en Santander como en Miranda de Ebro los nervios tienen que estar a flor de piel y las dos aficiones se van a pasar el día rezando. Uno de esos aficionados es Hilario Obregón: "mucha confianza en que se puede ganar y de hecho se va a ganar. Yo no soy aficionado al Racing, yo soy forofo, forofo. Yo no veo más que mis colores, mis colores, la pasión me ciega. Pero como te digo, acaban los 90 minutos y luego ya la inteligencia y la razón tienen que analizar las situaciones concretas."

Compagina su racinguismo con el sacerdocio

Hilario no es solo un apasionado del Racing, también es sacerdote y párroco de Liérganes. De hecho, se le conoce como el cura del Racing y, aunque a algunos les parece contradictorio que un sacerdote sea tan futbolero, para Hilario es algo muy sencillo: " Yo antes de ser sacerdote, ya era aficionado al fútbol, jugaba al fútbol, entrenaba un equipo, lo dicho era mi mundo. Y luego de sacerdote no tengo por qué dejarlo. Es decir, los sacerdotes somos personas con aficiones de todo tipo, al margen de la vocación, que es una entrega total y absoluta. Pero somos personas, o sea, conozco sacerdotes que coleccionan sellos. Bueno, pues yo colecciono entradas del Racing"

Como párroco, Hilario tiene muchas responsabilidades y no va a poder viajar a Miranda para ver el partido en el campo "pero sí que estaré pendiente de la televisión y con asistir más y animando al equipo a tope"

Uno de los pocos capellanes que quedan

En la final les espera otro equipo histórico del norte, el Real Oviedo, que ayer eliminó al Almería con un golazo de Santi Cazorla. En el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, estaba vibrando como uno más Santiago Heras, el capellán del Real Oviedo desde hace 22 años: "Lo viví con intensidad y la primera parte con preocupación porque empezó ganando el Almería y nos costaba salir, pero al final el equipo dio lo que tenía que dar y ese empate supone una victoria y otro paso hacia la segunda fase definitiva para el ascenso", nos decía Santiago en Mediodía COPE, junto a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.

El Oviedo tiene doble motivo para que el ascenso sea muy significativo: "es muy bonito porque el año que viene celebramos el centenario, tenemos previstos algunos actos y algunos son de carácter religioso; y por supuesto en este Año Jubilar, este año de la esperanza, hemos esperado, desde el 2015, que llegamos a la Segunda división, estamos esperando llegar a la primera que creo que sería una gran alegría para la mayoría de los asturianos", asegura Heras.

Don Hilario le ha querido mandar un mensaje al capellán del Oviedo, posible rival del Racing si es que pasa a la final: "Primero, como hermano en el ministerio mandarle un abrazo y un saludo y, segundo, si es que pasamos, que no hay que vender la piel del toro antes de matarlo, pues les vamos a ganar, lo siento por él". Santiago Heras, entre risas y muy diplomático, le ha respondido que le invita al Carlos Tartiere y que lo pone todo en manos de Dios.