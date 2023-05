“La crisis climática es una consecuencia de la crisis moral”

¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros y para las generaciones futuras? El cambio climático se ha convertido en algo urgente que debemos atender si no queremos que suponga una verdadera amenaza para la supervivencia de la humanidad. A nadie se le escapa lo que está pasando: pantanos vacíos, escasez de agua, altas temperaturas, fenómenos metereológicos extremos, alergias… Son algunas de las consecuencias del cambio climático que afectan no solo a la naturaleza ya que todo ello supone un fuerte impacto social, territorial o económico.

Según estudios recientes, a 8 de cada 10 españoles les preocupa mucho el cambio climático. Cada año son más notables las consecuencias que traen las alteraciones que venimos sufriendo del clima. Un claro ejemplo lo encontramos en la escasez de agua que venimos sufriendo y que ya ha provocado restricciones y cortes de agua en algunas zonas del país.

La falta de lluvia parece que se quedará con nosotros al menos hasta el otoño, lo que está llevando a las diócesis a intensificar las oraciones y rogativas, también a realizar algunas procesiones, para que vuelvan las lluvias. En Jaén, hace unos días tuvo lugar una salida extraordinaria del llamado ‘Señor de la Lluvia’, también conocido como ‘El Abuelo’. No lo hacía desde el 8 de marzo de 1949. Ricardo Cobo es el Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Abuelo’. “La procesión fue multitudinaria, la situación es muy preocupante y la lluvia no llega. Hubo una respuesta excepcional de todo el pueblo de Jaén a la venerable figura de Jesús de Nazareno”, asegura Jesús. “La falta de lluvia está afectando a los olivos con una falta del producto, pero también como un quebranto serio para el confort de las familias de esta tierra”, explica Jesús. Son muchos los que confían en la intercesión de ‘El Abuelo’ al que a lo largo de la historia se le ha encomendado ante situaciones no solo de sequía, también de otro tipo como epidemias o terremotos. “Lo resumiría diciendo que esta imagen es el centro de la piedad popular de Jaén y provincia, incluso más allá. Siempre estuvo ahí. Los cristianos debemos ser valiente y pedir a cara descubierta a Dios, más allá de los comentarios de personas que no creen, que son muy respetables, dentro de esta pluralidad que ahora mismo vivimos”, asegura.

En el 2015 el Papa publica la encíclica Laudato Si’ en el que habla de la responsabilidad y el regalo que es el cuidado de la Casa Común. “Da un mensaje de la teología de la creación de una gran solidez. Esta encíclica es el documento pontificio con más alcance entre el ambiente académico no creyente, porque reconocen la fuerza social de la Iglesia católica”, explica Paulina Núñez, miembro del movimiento Laudato Si’.

No podemos entender la naturaleza como algo separado del hombre. “La crisis climática es una consecuencia de la crisis moral, cuando uno consume sin límite, hay una falta de autoestima, cuando olvidas que hay otros que necesitan lo que a nosotros nos sobra para vivir. Esa crisis de valores se termina notando en los recursos”.