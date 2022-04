Continúa el trabajo del misionero Vicente Berenguer en Mozambique: aulas con sillas en vez de ladrillos

El misionero valenciano Vicente Berenguer, que desde su llegada a Mozambique hace ahora más de 50 años ha contribuido a la escolarización de más de 60.000 niños, continúa defendiendo la educación como el mejor medio para erradicar la pobreza, construyendo aulas con pupitres y sillas dado que, todavía hoy en día, pese a mejorar la situación, el 30 por ciento de los alumnos estudian en barracones, sentados sobre piedras y ladrillos.

Por ello, desde la fundación valenciana Futuro Digital, inspirada en valores cristianos, dedicada fundamentalmente al fomento de la digitalización y desarrollo tecnológico de la educación, destinada a personas o centros católicos más desfavorecidos o con necesidades especiales, han lanzado un “crowdfunding" para ayudar en este nuevo proyecto del misionero en Mozambique para mejorar la escuela.

Su proyecto tiene como objetivo “lograr que los alumnos de una escuela en Tenga (Mozambique), tengan pupitre, silla y aula para estudiar y completar la formación hasta el acceso a la universidad”, afirman desde la fundación.

“Antes de la llegada del padre Vicente, los alumnos de esta escuela tenían que estudiar por turnos, al aire libre y sentados en ladrillos. Si el clima no acompañaba, no podían acudir a la escuela y el ratio era de 72 alumnos por clase”. No obstante, “aún queda trabajo por hacer y para ello hacen falta recursos económicos. Hoy, el número total de alumnos ha ascendido a 1300”, aseguran.

En Mozambique, los estudios generales cubren hasta los 11 años (Secundaria), y con el “proyecto Tenga”, Vicente Berenguer quiere ampliar la formación hasta completar la fase general que permite el acceso a la universidad.



A través del “crowdfunding”, cualquier persona puede hacer una pequeña donación de forma fácil y segura en la web de la fundación, y “ésta se destinará íntegramente a la finalización del proyecto del padre Vicente en Mozambique”. El objetivo es conseguir que los niños de Tenga “tengan acceso a una educación digna y de calidad”, explican desde la fundación, y para ello, está construyendo aularios y comprando material escolar (pupitres, sillas etc).

Fundación Futuro Digital, una entidad valenciana con valores cristianos

La Fundación Futuro Digital, creada por profesionales valencianos, tiene como misión preferente el fomento de la digitalización y desarrollo tecnológico de la educación, destinada a personas y/o centros católicos más desfavorecidos o con necesidades especiales vinculada a los valores cristianos.

Por voluntad de sus patronos destinan parte de sus fondos a proyectos de interés general y cuyo ámbito de actuación sean proyectos educativos relacionados con la diversidad funcional y su inclusión social, la conservación del Patrimonio y la colaboración con otras fundaciones o “asociaciones benéficas de nuestro entorno, que contribuyan al desarrollo de proyectos sostenibles en países del tercer mundo”.

Así, entre sus proyectos figuran numerosas iniciativas que han puesto en marcha para colaborar con colegios y entidades católicas, parroquias y hospitales. Entre ellos figura la donación de ordenadores portátiles a los colegios diocesanos de Valencia, la colaboración con la Asociación Viktor E. Frankl, la Fundación Maides, o el Colegio de la Fundación Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, así como con el misionero Vicente Berenguer, entre otras acciones.