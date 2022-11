César García Magán, sacerdote cercano y familiar: "Detrás del traje de un cargo, hay siempre una persona"

César García Magán es, desde el pasado miércoles, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española y este lunes ha sido entrevistado por Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'. Entre los temas que se han abordado han estado obviamente cuestiones como la relación con el Estado, el tema de la familia, las preocupaciones de la Iglesia en España y su trabajo como secretario general de la CEE.

Sin embargo, también ha habido tiempo para conocer un poco el lado más humano de don César y su etapa trabajando en varias tareas diplomáticas en diferentes nunciaturas apostólicas en todo el mundo: “La escuela diplomática de la Santa Sede es la institución más antigua en el mundo para formar al personal diplomático […] se busca siempre más allá del cargo y del rol, se busca a las personas y eso es importante a la hora de un diálogo o de un trabajo. Detrás del traje de un cargo, hay siempre una persona. Cuando somos capaces de meter en una mesa de diálogo dos corazones, se puede llegar al entendimiento y la concordia”.

Y es que la diplomacia es una especialidad que don César domina ya que, del 1991 al 1995, fue oficial de la Secretaria de Estado del Vaticano en la Sección para los países de lengua española, secretario en prácticas de la Nunciatura Apostólica en Filipinas en 1997, secretario de la Nunciatura Apostólica en Colombia del 1998 al 2000, secretario y después consejero en la Nunciatura Apostólica en Nicaragua del 2000 al 2003, consejero de la Nunciatura Apostólica en Francia del 2003 al 2006 y consejero en la Nunciatura Apostólica en Serbia en 2006.

Durante la entrevista además pudimos conocer dos datos que quizás muchas personas no conocían. Don César es patrón de barcos, un título que admite no ejercer mucho: “No da el presupuesto para tener barcos. Me gusta mucho el mar, quizás no doy aparentemente el aspecto que me guste el mar, pero soy muy marinero […] en un verano me dio para apuntarme en una escuela náutica, hice el examen y humildemente lo aprobé a la primera”.

Otro dato que no conocíamos es que el nuevo secretario general de la CEE desayuna todos los días escuchando a Carlos Herrera: “Yo desayuno todos los días con usted […] le escucho muy pronto porque las actividades que tengo que hacer no me permiten estar mucho tiempo en la cama”.

César García Magán se caracteriza por ser un sacerdote cercano, familiar y afable. Uno de los momentos más emotivos de su trayectoria se vivió el 15 de enero de 2022, día en el que fue ordenado obispo y tomó posesión como obispo auxiliar de la Archidiócesis Primada. Concretamente, el momento en el que Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, reveló que Magán había decidido llevar las alianzas de boda de sus padres, Francisco y Marina, ya fallecidos.

“Si yo fuera capaz de ofrecer la mitad de entrega y de amor de lo que nos ofrecieron a mi hermana y a mí, ¡qué bien obispo sería! Querido papá, querida mamá, un gran abrazo y un beso infinito”, aseguraba ese día un César García Magán emocionado y con voz entrecortada.