César García Magán, en 'Herrera en COPE': "La Iglesia tiene derecho a hacer su propuesta de familia"

El recién elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española por los obispos en Asamblea Plenaria, César García Magán, ha sido entrevistado por Carlos Herrera este lunes a las 9:00 horas en el programa ‘Herrera en COPE’. El prelado fue elegido el pasado miércoles por la Asamblea Plenaria de los obispos españoles para suceder al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, como secretario general de este ente de la Iglesia española.

Antes de todo, Carlos Herrera ha querido darle la enhorabuena al obispo auxiliar de Toledo por el nombramiento como secretario general y ha elogiado su currículo: doctor en derecho canónico y varios trabajos en la diplomacia vaticana, en la Secretaria de Estado y en las nunciaturas apostólicas. Preguntado por estas labores, Magán ha subrayado que “la representación de la diplomacia pontifica no es de un estado, sino que representa al Papa, que es una autoridad de carácter moral o ético, en el ámbito de las relaciones internacionales. La Santa Sede es cofundadora de lo que hoy conocemos como comunidad internacional, antes de nacer los estados como tal, la Santa Sede ya hacía una actividad relevante del punto de vista diplomático”.

“La escuela diplomática de la Santa Sede es la institución más antigua en el mundo para formar al personal diplomático, antes que los estados tuvieran una institución 'ad hoc' para formar […] yo creo que esa singularidad es precisamente eso, un servicio transversal, un servicio a la Santa Sede que se basa en el Evangelio, en la Doctrina Social de la Iglesia, en fomentar y buscar el respeto de los derechos humanos […] “el Papa y la Iglesia tiene esa fuerza moral, en palabra de san Pablo VI, “un humanismo que es buena noticia para todos los hombres y las mujeres”, ha explicado el obispo auxiliar de Toledo.

Esta experiencia diplomática, ¿cómo le va a servir a Magán para las negociaciones que tendrá que entablar con el Gobierno?

“Yo creo que sí, lo poco o mucho que haya aprendido esos años, lo pondré al servicio de las iglesias en España, es una escuela exigente donde se pide una perfección en el trabajo y sobre todo también yo diría, como dato singular, que se busca siempre más allá del cargo y del rol, se busca a las personas y eso es importante a la hora de un diálogo o de un trabajo. Detrás del traje de un cargo, hay siempre una persona. Cuando somos capaces de meter en una mesa de diálogo dos corazones, se puede llegar al entendimiento y la concordia”, ha afirmado el nuevo Secretario general de la CEE.

Pero, ¿cuáles son las funciones de un secretario general de la Conferencia Episcopal Española?

“Su función está marcado por lo estatus de la CEE y diría que la palabra síntesis es “servicio”, “estar al servicio: al servicio a los obispos y por ende al servicio a las iglesias particulares que peregrinamos aquí en España. Por una parte, un trabajo “ad intra” que es coordinar los departamentos y las personas que trabajan en esta casa de la CEE, respetando la autonomía de cada comisión, y luego un trabajo “ad extra”, que es ayudar y estar al lado del presidente de la CEE para ese tema de las relaciones institucionales, sea con el gobierno sea, pues con otros agentes importantes de la sociedad española”.

Sobre una pérdida progresiva de relevancia social de la Iglesia en España, Magán afirma que “si por relevancia social se entiende que ha habido una bajada en parámetros estadísticos en cuanto a número de sacramentos realizados, puede ser concedido. Es muy difícil cuantificar en meros datos estadísticos la relevancia que puede tener la iglesia en una sociedad [...] no es tanto el número, sino la cualidad”, ha dicho el nuevo secretario general de la CEE. “No olvidemos que el test más importante del nivel de democracia de una sociedad es el nivel de respeto y del fomento de la libertad religiosa […] creo que hoy quien profesa la fe lo hace con mucha consecuencia y coherencia. Hoy no está de moda ir de Misa los domingos, entonces el que va es el que tiene un convencimiento muy fuerte”, ha subrayado Magán

Sobre las preocupaciones de un obispo en la sociedad de hoy, el obispo auxiliar de Toledo cree que la primera debería ser “la evangelización: “Anunciar el Evangelio, que es acontecimiento para la vida de las personas, no es una pieza de museo. Es algo vivo y activo. Si se produce ese anuncio de la Buena Nueva, lo demás caerá por el propio peso de la gravedad”.

Uno de los temas de la entrevista con Carlos Herrera ha sido el de la familia. También ha sido uno de los temas de la última Asamblea Plenaria, ¿cómo contempla la Iglesia que muchas de las uniones no se atengan al modelo que ella propone?

“La Iglesia ha sido enseñanza constante en el tiempo que el matrimonio es lo que dijo Jesucristo, que está ya en la Biblia, eso lo mantiene la Iglesia en dos mil años de historia [...] ahora bien, en la sociedad civil en la que vivimos hay un reconocimiento jurídico a otro tipo de uniones, no se trata de juzgar a nadie, no se trata de condenar a nadie, solamente Dios conoce la conciencia de cada uno. Ahora bien, la Iglesia tiene derecho, dentro de ese marco de libertades y de sociedad democrática, de hacer su propuesta de familia y que sea respetada […] hoy día hay otras realidades, pero se respetan a las personas, siempre, porque toda persona tiene un núcleo de dignidad intocable que es su conciencia, porque en el fondo, aunque no lo sepa, está escrita la voz creadora de Dios”, ha subrayado Magán.

¿Cuáles son los tres campos prioritarios para la misión de la Iglesia en España a día de hoy?

Para el nuevo secretario general de la CEE, el primero es seguir reflexionando sobre “el Primer Anuncio”: “No se trata de volver a catequizar, sino presentar claramente el mensaje cristiano en su núcleo, que Jesucristo ha muerto y resucitado. Seguramente está también el campo de la pastoral familiar y de los jóvenes y tercer punto el campo de la pastoral de la caridad, que es un signo de credibilidad de ayer y de hoy para la Iglesia”.