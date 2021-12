La catedral de Mejorada del Campo estará abierta a todas las religiones: "Será un lugar de encuentro"

El presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, ha explicado a EFE que una gran empresa de ingeniería está a punto de entregar el certificado de sostenibilidad de la llamada “catedral de Justo” en la localidad madrileña de Mejorada del Campo, que en poco meses se abrirá a todas las religiones.

Este templo de grandes proporciones, con 35 metros de altura, fue erigido a lo largo de 60 años por el “constructor solitario”, Justo Gallego, que falleció a finales de noviembre y lo ha donado a Mensajeros de la Paz. "Desde que nos la dieron, hemos contratado un equipo de arquitectos para que estudien de verdad la sostenibilidad de la catedral, que está hecha por las manos de un hombre santo y sabio como era Justo Gallego", ha señalado el padre Ángel en declaraciones a Efe.

"Ha resistido Filomena sin pasarle nada"

La empresa Calter Ingeniería de Estructuras "lleva ya tres o cuatro meses con estudios modernos, con ordenadores, en los que en principio han afirmado que la catedral es sostenible. No hay peligro, ha resistido Filomena sin pasarle nada, además han transcurrido sesenta años sin caerse una sola piedra ni una columna", ha dicho el padre Ángel.

El informe técnico "están a punto de terminarlo para que después podamos solicitar los permisos necesarios de accesibilidad, legalidad y licencias de apertura. Está a punto de caramelo", ha añadido.

"Estos expertos han hecho las torres de Colón, están haciendo ahora la ampliación del Bernabéu, es una de las empresas de estudios más importantes y lo que están viendo y afirmando es positivo. Pero hasta que no tengamos el certificado no vamos a hacer ninguna campaña de donaciones", ha continuado.

"Será un lugar de encuentro, una casa del pueblo"

Lo más importante de la catedral "está hecho, falta un poco en la cúpula, hay que cerrar huecos, ventanas, pero no la vamos a terminar, será una catedral interminable, para que tenga el sabor que ha querido Justo Gallego. No habrá ni oro ni plata ni azulejos, ni santos de oro, va a ser una catedral de piedra, ladrillo, cemento, desechos de gomas, chatarra reciclable, como lo ha hecho él".

En pocos meses, en cuanto tengan la licencia de apertura, empezarán las actividades que "no serán meramente religiosas ni católicas, serán para todos, para los que creen y los que no, para unas religiones y otras, será un lugar de encuentro, una casa del pueblo".

Dicen que los ayuntamientos "son las casas del pueblo, pero para entrar se necesita cita previa, identificarse, pasar por seguridad, tener una firma para la salida", según el presidente de la ONG. En la catedral de Mejorada no habrá "ni cita previa, ni arcos, ni firmar que has entrado, ni enseñar la identidad. Todas esas cosas burocráticas no se necesitarán, solo se va a pedir a la gente que quiera entrar", como ya ocurre en la iglesia de San Antón en Madrid capital, ha concluido.