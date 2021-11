El padre Ángel en ‘La Azotea’ de TRECE: “Tuve que esperar a tener 78 años para conseguir ese sueño”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: el padre Ángel. Desde muy joven decidió entregar su vida a los demás y, desde hace muchos años lo hace desde la Iglesia de San Antón de Madrid, que está abierta las 24 horas del día para todo el que lo necesita: “Ahora lo necesitan más, porque hay mucha gente que se ha quedado en la calle. Es una Iglesia abierta a todos, es la Iglesia de siempre”.

El padre Ángel comentaba el perfil que llega pidiendo ayuda: “Son los mismos y llegan otros nuevos que son el pequeño empresario, el que no llega a fin de mes y que hay muchas personas que necesitan ese litro de leche y el pan para que desayunen los niños. Es la casa de todos”. Este domingo se ha celebrado la Jornada Mundial de los Pobres, puedes volver a ver la misa presidida por el Papa Francisco AQUÍ.: “Tenemos que abrazar a los pobres”.

El padre Ángel reaccionaba a diferentes testimonios de personas que han recibido ayuda de Mensajeros de la Paz: “Hemos abierto 14 pisos para que se reincorporen a la sociedad. Son unos campeones. Muchos tenemos que pasar por esa experiencia de vivir en la calle, pero vivimos en una sociedad rica en valores. Vivimos en un mundo mejor donde nos duele lo que pasa, cuando hay un atentado, cuando mueren en las pateras, con el volcán de La Palma… uno se siente querido cuando tienes dificultades y alguien se acuerda de ti”.

Elías y Jaime son parte de ‘Pick Up Solidaridad’ y han recogido más de 18 toneladas de alimentos: “Son unos campeones y seguro que son un ejemplo para que otros les puedan imitar”, apuntaba el padre Ángel. Estos jóvenes explicaban su proyecto: “Hay más de 200 personas involucradas. Asignamos supermercados a los voluntarios en esos puntos de recogida, cuando las donaciones llegan al local empaquetamos la mercancía y las llevamos a unas parroquias donde acuden las personas más necesitadas”, apuntaba un joven y añadía: “Las personas que piden ayuda son como tú, podría ser tu vecino. Son personas que están rotas… puede ser que sea la primera vez que vaya a pedir ayuda”.

“Cuando ves a estos jóvenes tú piensas en las estadísticas que dicen que menos jóvenes se afilian a los partidos políticos, pero cada vez hay más voluntarios que ayudan. Es una sociedad rica en valores, donde nos duele que hay personas que pasen hambre”, reaccionaba el padre Ángel ante el testimonio de Elías y Jaime.

Estas Navidades serán muy complicadas para muchos: “Este año a muchos les va a faltar ese padre o ese abuelo. Las Navidades son un momento de reflexión. La pandemia nos ha enseñado a compartir lo mucho o poco que teníamos. Los aplausos que se daban eran a cada uno de nosotros que sabíamos que teníamos que hacer el bien”. El padre Ángel daba su punto de vista sobre los regalos que reciben los niños: “Se les enseña a los niños que hay que compartir. Nunca he visto en los colegios los problemas de integración que veo en los mayores. Ellos se entienden y creo que en estas Navidades hay que enseñarles. Es precioso que los niños se acuerden que los mayores creen en los Reyes Magos”.

Mensajeros de la Paz

El padre Ángel fundó Mensajeros de la Paz en 1962: “Estamos para hacer feliz a la gente. Seguimos después de 60 años y estamos en más de 70 países. El haber encontrado a un niño al que poder hacer feliz merece la pena. No es nada del otro mundo”.

El padre Ángel visitó a un hospicio de niños en Oviedo y le marcó e impulsó a crear esta ONG: “Iban de azul y rapados para no tener piojos. Tenían una mirada triste y me dije que debía crear un hospicio para niños donde puedan estar pocos, pero cuidados. Cuando antes los niños se quedaban solos los llevaban a cada uno a un colegio religioso y separaban a los hermanos. Antes la gente no lo entendía, pero lo fuimos superando y hemos hecho un mundo mejor. Es más difícil encontrar a alguien en la calle”.

La labor de Mensajeros de la Paz: “Hay muchas ONG y hay muchas personas que ayudan de forma independiente. Esto lo hemos vivido en la pandemia cuando uno ayudaba a su vecino yendo a la farmacia a por medicamentos. En la sociedad hace falta cariño. No he encontrado a personas malas, solo a personas enfermas”.

La Iglesia de San Antón está abierta las 24h para todas las personas que lo necesiten: “Tuve que esperar a tener 78 años para conseguir ese sueño. La Iglesia estaba cerrada y la abrí día y noche. Estamos viendo cómo las Iglesias se vacían porque no somos capaces de atraer a las personas, lo ha dicho el Papa. Tenemos que salir a las calles, las Iglesias tienen que curar. El patrimonio de hacer el bien lo tenemos todos”.

El padre Ángel responde en ‘La Azotea’ de TRECE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Irene Pozo: ¿Qué recuerdo tiene del cura de su pueblo?:“Cuando era niño decía que quería ser cura porque el cura de mi pueblo consolaba a las viudas, a los niños huérfanos… era ese héroe. Estoy feliz de haber querido ser cura y lo seguiré siendo, aunque, alguna vez, me hayan invitado a dejar de serlo. A los 7 años lo quise hacer y a los 12 comencé a estudiar y acerté”.

La segunda pregunta la formulaba Raquel Caldas, ¿Cómo respondes cuando dicen lo buenos que eres?:“No es obra de uno. Cuando eres mayor sabes que los premios son obra de todos. A veces me pongo colorado porque hay muchos que lo merecen”.

Por último, Álvaro de Juana preguntaba por el significado de su bufanda roja: “Nunca he sabido contestar. Es una manía. Una vez iba con otra de otro color y no me salió muy bien. Todos tenemos alguna superstición. También llevo las llaves de la Iglesia de San Antón siempre para apretarlas si no sé contestar”.