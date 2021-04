El cardenal Ricardo Blázquez anima a toda la población a vacunarse contra la covid-19: "Es eficaz"

El Arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ha mostrado en COPE.es su malestar por las dos leyes aprobadas recientemente en las Cortes, como son la reforma de la ley educativa, la LOMLOE, y la normativa que regulariza la práctica de la eutanasia.

Dos asuntos que serán abordados en la Asamblea Plenaria de esta semana en la CEE. Para el cardenal Blázquez, se tratan de dos leyes que han salido adelante en un momento donde la ocupación y la preocupación es la pandemia: “Hubiese sido necesario un contraste mayor con la participación de la sociedad. No se puede hacer una ley de Educación sin la presencia de los padres, de la comunidad académica, de los profesores, de las experiencias en un sentido y otro. Ha sido una ley aprobada con demasiada premura de tiempo y sin la discusión necesaria. Por lo que se va viendo, quieren retomar la opinión de unos y otros, pero ya es demasiado tarde”.

Sobre la ley de Eutanasia, el Arzobispo de Valladolid se ha preguntado cómo es posible que el Gobierno se haya lanzado a aprobar una norma que tan solo han aprobado tres países en Europa: “Se ha aprobado sin antes impulsar una ley de cuidados paliativos. Es un golpe muy molesto para la salvaguarda de la vida de todos y, en lugar de procurar atendernos unos a otros con el cuidado y los medios que tenemos a disposición, vamos por el camino del medio”.

La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará esta semana durante la Plenaria un informe acerca de la Eutanasia y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital. Un aspecto que ha aclarado el cardenal Ricardo Blázquez: “Ya existe el testamento vital, porque queremos que, ante esta ley, cada persona exprese cómo quiere ser atendido en los últimos momentos y que haya objeción de consciencia de los sanitarios sin una especie de lista de quienes han objetado, con total libertad”.

En otro orden de asuntos, el Arzobispo de Valladolid ha comunicado en Aleluya que ha se ha vacunado contra la covid-19. Lo hizo el pasado lunes con la de Moderna. La segunda dosis la recibirá el 10 de mayo. Blázquez no ha dudado en animar a toda la población que se vacune: “Tenemos que tener responsabilidad de no contagiarnos ni contagiar y un instrumento como la vacuna es eficaz. Una inmunidad del 100% no tendremos, y también vamos a morir algún día”, ha reflexionado.