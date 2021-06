El cardenal Osoro conoce la labor de Cáritas en Cañada Real, donde sus vecinos llevan ocho meses sin luz

El Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, se ha reunido este miércoles, 9 de junio, con los voluntarios de Cáritas en el barrio de la Cañada Real, perteneciente al distrito de Vallecas. Las familias que habitan los asentamientos de los sectores cinco y seis padecen el corte de luz desde el pasado 2 de octubre.

Ocho meses desde que los 4.500 vecinos, de los cuales un tercio son menores, hayan tenido que hacer frente a sus actividades cotidianas o a fenómenos meteorológicos como ‘Filomena’ sin luz, ni electricidad ni agua caliente.









En este contexto, el cardenal ha acudido hasta Cañada Real para conocer de cerca el proyecto de Cáritas en el barrio, que pone de manifiesto la presencia de la Iglesia allá donde es necesario: “Este es un proyecto precioso; gracias porque hacéis una presencia de la Iglesia esencial”, expresaba el Arzobispo de Madrid a los voluntarios.

En un encuentro mantenido en las instalaciones con las que cuenta la entidad en la antigua fábrica de muebles, D. Carlos Osoro ha podido escuchar de primera mano la experiencia de los voluntarios y ha visitado a los niños a los que atienden todas las tardes, así como algunos de los talleres de los que disponen, como el de peluquería, estética y barbería.









El proyecto, que nació inicialmente como un acompañamiento a la infancia, ha evolucionado hacia una atención integral a la familia. En la actualidad, 150 menores, desde los 3 años de edad, disfrutan de un tiempo en las instalaciones en el que aprenden hábitos saludables, sociales, tienen apoyo escolar, meriendan y, sobre todo, comparten: “A veces la gente más pobre te da lo mejor, su corazón, su vida. Y nosotros, en el damos lo que dio Dios Nuestro Señor, que es amar a la gente”, apuntaba el cardenal.









Además, el purpurado ha señalado que “en la sociedad en la que estamos, una relación de educación auténtica es la que hace el cambio social”.

El encuentro ha concluido con una visita en furgoneta a la zona conocida como el ‘Camino sin Asfaltar’, al final del Sector 6, donde está encuadrado el proyecto de la ONG de la Iglesia Católica. Es la zona de realojo inminente, en la que aún subsisten algunas familias, todas atendidas por Cáritas, que saludaban a los responsables a su paso.

Los vecinos de Cañada Real, resignados a su suerte

'Aleluya' se ha desplazado esta semana al asentamiento, donde las carreteras en mal estado, las hogueras para aplacar los efectos del frío, la tristeza, el agotamiento y la pobreza de sus gentes reinan en el ambiente. Al percatar la presencia de periodistas, los vecinos nos observan con cara de indiferencia, con la sensación de... “ya están otra vez por aquí” o “¿qué les vamos a contar nuevo?” Sin embargo, en ningún momento nos rechazan. Al fin y al cabo, son conscientes de que para comenzar a revertir su situación, es necesario concienciar al resto. Otros en cambio están minados anímicamente"

"Yo he llegado a leer que en Cañada Real la policía no se atrevía a entrar por el yihadismo. Es de fábula. No es peligroso. La zona de tráfico de droga es un entorno más agresivo, no es agradable verlo porque hay gente deteriorada, pero es un kilómetro. En el resto, del sector 1 al 5, es como otro barrio en el que puedes pasear”, nos contaba el Padre Agustín Rodríguez, sacerdote de Cañada Real.