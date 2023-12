El cardenal Omella: "La Memoria pone a la persona en el centro, gracias por dar testimonio de ello"

"No podemos más que decir gracias, a todos los que colaboran, a todos los que en esta Memoria ponen a la persona en el centro. Gracias a todos los que sois solidarios para que sigamos haciendo el bien". Así lo ha dicho el cardenal Juan José Omella, persidente de la Conferencia Episcopal Española que ha presentado en una gala la Memoria de Actividades de la Iglesia.

Fiel a su compromiso con estos contribuyentes, y con toda la sociedad, estas páginas muestran también el verdadero rostro de la Iglesia dando a conocer su estructura y la actividad que desarrolla en el marco de sus fines propios: anunciar, celebrar y vivir la fe.

Sobre estos datos se puede decir que son todos los que están, pero no están todos los que son. Porque, como se aclara en el documento, “presentar en una publicación el total de la aportación de la Iglesia en favor de la sociedad es una tarea prácticamente imposible”. Con estas páginas, “no se agota la actividad de la Iglesia ni su aportación social”.

Tal y como ha expresado el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, "presentamos un resumen de la vida de la Iglesia en 2022. De esta memoria surge toda la actividad que aquí se recoge en estas páginas. Una memoria agradecida. Aquí van a encontrar ustedes gráficos y porcentajes, pero véanlo como un signo. Lo más importante son las personas que están detrás de estas estadísticas. Aquí hay cantidad de consagrados y consagradas que en tantas periferias están anunciando la buena nueva del Señor".









Por ello, ha subrayado, "en estos datos recogemos el trabajo y la ilusión de tantos seminaristas y diáconos permanentes. Por eso, nos sentimos orgullosos de nuestra fe. Y nos sentimos orgullosos de nuestros laicos y laicas, consagrados y consagradas, sacerdotes, seminaristas y diáconos permanentes. Y lo decimos sin ninguna vanidad, estamos orgullosos".

El testimonio de los misioneros

"Irme allí me cambió la vida por completo. Me decidí quedarme. Me dì cuenta de que lo que yo había recibido gratis lo tenía que entregar gratis. Allí está todo por hacer y hay que empezar por lo básico", ha explicado Belén Manrique, misionera en Etiopía.

"La pobreza mayor es la de no conocer a Jesucristo. Esa pobreza se da aquí también, pero allí hay menos acceso al Evangelio. En Etiopía la Iglesia católica es la minoría, conviven muy pacíficamente con las demás religiones. Es una Iglesia muy ritual y con muchas tradiciones. Me gustaria estar en el lugar más pobre, entre los más pobres pudiendo llevar un bautizo de caridad y ojalá pudiendo acercarse a estas personas los sacramentos".

Más de 23.000 horas de entrega

Los sacerdotes dedicaron más de 27.430.000 horas en su labor en las parroquias. A través de la actividad pastoral, se encargan de acompañar a los fieles en los momentos esenciales de su vida. Una labor que se intensifica en el ámbito rural, donde se ubican la mayoría de parroquias de nuestro país.José Manuel Llario, sacerdote en Miguelturra, ha explicado que "la vida es consolación. Cuando te atevees a sanar el mundo, todo lo que celebras es para sanar. Cuando tenemos fiestas patronales, pero si en un momento se acerca alguien y le consuelas, ese día descansas. Nuestra vida es celebrar la pasión, reconciliar con Dios y con los hermanos. Cada vez que sanar y consuelas es un día mejor". "No podemos olvidar la memoria agradecida. Los mayores son un reflejo de Jesús, el mayor nos despierta la ternura, la capacidad de entregarnos. Nuestra vida celebrativa tiene que tener siempre en cuenta a los mayores".