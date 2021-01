El Card. Osoro se une a la oración de los obispos católicos americanos: "En democracia no cabe la violencia"

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE, el card. Carlos Osoro, se ha unido a la oración de los obispos católicos americanos tras el asalto al Capitolio.

En su cuenta personal de Twitter el Card. Osoro ha querido insistir en su mensaje afirmando que “en democracia no cabe la violencia, sino la alternancia pacífica y el respeto”. El objetivo de las instituciones, según el vicepresidente de la CEE, es “cuidarse cada día”.

Para finalizar su mensaje se ha unido al mensaje del Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB): “Que Santa María nos guíe por los caminos de la paz”.

Los obispos católicos americanos han condenado enérgicamente la incursión de manifestantes dentro del edificio del Capitolio mientras el Congreso debatía la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, provocando la evacuación de legisladores y el asesinato a tiros de una manifestante por parte de las fuerzas del orden.

“Me uno a las personas de buena voluntad para condenar la violencia hoy en el Capitolio de los Estados Unidos”, dijo el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). “Esto no es lo que somos como estadounidenses. Rezo por los miembros del personal del Congreso y del Capitolio y por la policía y todos los que trabajan para restaurar el orden y la seguridad pública”, expresó.

In this troubling moment, we must recommit ourselves to the values and principles of our democracy and come together as one nation under God. I entrust all of us to the heart of the Blessed Virgin Mary. #PrayForAmerica