La asignatura de Religión en Democracia: oferta obligatoria, optativa y con un peso desigual en el currículum

La asignatura de Religión en España es la materia en que se formaliza la educación religiosa católica que se imparte en los centros educativos de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria en España. Sus contenidos se centran en las creencias, principios, moral y ritos de una determinada confesión religiosa, la católica. Su carácter obligatorio u opcional, la concreción de su currículum, la selección del profesorado que la imparte, su valor académico, etc. ha ido variando según la ley educativa vigente de los sucesivos inquilinos de La Moncloa.

La asignatura de Religión durante el 'Felipismo'

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, España firmaría, con la UCD al frente de La Moncloa, los acuerdos con la Santa Sede en el año 1979, por la que se establecía que la asignatura se impartiría tanto en el ciclo de Primaria como Secundaria aunque sin carácter obligatoria.

Aquellos alumnos que no eligieran la asignatura, tendrían como alternativa la materia de Ética, impartida por los profesores de Filosofía o de Geografía e Historia, y que ambas tendrían plena validez académica. Asignatura que también contaba para la nota final del curso.

Ya en 1990, tras ocho años de ejecutivos socialistas liderados por Felipe González, sacaron adelante una nueva ley educativa, conocida como la LOGSE. Respecto a la asignatura de Religión, no había cambios esenciales, ya que los centros tenían la obligación de continuar ofertando la materia, aunque siempre con carácter voluntario y sin validez académica plena.

Este último hecho suscitó mucha polémica entre la Iglesia y el Gobierno socialista, a lo que se sumaba que la LOGSE no contemplara una alternativa a la asignatura para quienes no eligieran Religión, realizando los alumnos hora de estudio. En 1994 el Tribunal Supremo anuló esta hora de estudio, ya que entendía el Alto Tribunal con su fallo que suponía una discriminación hacia los estudiantes que cursaban Religión, pues no se beneficiaban de esta clase de apoyo.

Aznar deja en suspenso la LOGSE y la Religión vuelve a tener validez académica

En 1996 José María Aznar consigue ganar las elecciones y pone fin a catorce años de 'Felipismo' en España. Pero el estrecho margen con la que el PP se hizo con la victoria, hizo que no pudiese sacar adelante durante la Legislatura una nueva ley educativa que dejara en suspenso la LOGSE.

Sí lo logró en el año 2000, cuando el PP se hizo con la mayoría absoluta. Dos años más tarde, se aprobó en 2002 la LOCE que, respecto a la asignatura de Religión, recuperaba su plena validez académica como en la etapa anterior a los gobiernos del PSOE. Asimismo, había una materia alternativa para los alumnos que no cursaran Religión, que además tenía que ver con 'el hecho religioso'.

No obstante, la derrota electoral del PP en 2004 hizo que la LOCE nunca llegara a aplicarse en España. El PSOE, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, recuperaba el poder y dejó sin efecto la ley educativa de los populares.

La ley educativa de Zapatero hizo que Religión no contara para la nota media

Dos años después de llegar a Moncloa, el Gobierno de Zapatero dio luz verde en el Congreso de los Diputados a la LOE, que resultó ser una ley educativa lesiva para la asignatura de Religión, ya que pasó a ser una materia que no contaría para la media en el expediente académico del alumno, no se tendría en cuenta a la hora de pedir una beca ni en las pruebas de acceso a la Universidad. Por contra, sí que se tendría en cuenta a la hora de repetir curso.

En cuanto a los alumnos que no cursaran la asignatura, se planteaba una doble alternativa: cursar una materia sobre historia de las religiones o realizar actividades de estudio o de estancia en la biblioteca.

La 'Ley Wert' del PP refuerza la asignatura de Religión en el currículo

Tras siete años de 'Zapaterismo', Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta en los comicios del año 2011. Como viene siendo habitual cuando cambia el inquilino de La Moncloa, se derogó la ley educativa de los anteriores gestores y aprobar una nueva.

En este caso no iba a ser diferente, y el Ejecutivo del PP sacó adelante la LOMCE, conocida también como la 'Ley Wert', el 28 de noviembre de 2013. En ella, se volvía a reconocer a Religión como una asignatura de plena validez académica, contando para el expediente.

Se ofrecía como alternativa a la Religión la materia de 'Valores Sociales y Cívicos' en Primaria y 'Valores Éticos' en Secundaria'. Por otro lado, desapareció 'Educación para la ciudadanía' introducida por Zapatero. En Bachillerato la Religión forma parte de las asignaturas específicas optativas, tanto en Primero como en Segundo.

Pedro Sánchez mengua el peso de la asignatura y elimina 'la alternativa'

La última ley educativa aprobada en España fue el Gobierno vigente de Pedro Sánchez, la LOMLOE, que devolvía a la asignatura de Religión a los tiempos de Zapatero. De esta manera, la materia sigue siendo obligatoria en los centros pero voluntaria para los alumnos.

Como sucedió en la etapa de Zapatero, Religión deja de contar para el expediente académico. Asimismo, desaparece una materia alternativa por primera vez. En cuanto al horario escolar de Religión, se deja en manos de las comunidades autónomas.