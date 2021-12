Lluvia de críticas contra 'El Hormiguero' por lo que se escucha en la entrevista con Rajoy: "¿En serio?"

Este jueves,'El Hormiguero' despidió la semana con la visita de Mariano Rajoy. El político acudió al plató de Antena 3 para ser entrevistado por Pablo Motos y promocionar su nuevo libro, 'Política para adultos'. Como consecuencia, la actualidad política fue uno de los temas de la noche. Antes de nada, el invitado aseguró que había sido un "honor" ser presidente del Gobierno.

Asimismo, habló sobre el conflicto interno que está viviendo el Partido Popular: "Se va a resolver muy pronto y a favor de los militantes". A pesar de ello, el ex político reconocer no tener "ningún dato" sobre la situación del partido, pero, por experiencia, sabe "cómo funcionan estas cosas". "Se resolverá muy pronto", aseguraba.

Además, no dudó a la hora de hablar de la "cobra" de Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado durante la presentación de su libro en Madrid, cuando se fuero a hacer una foto todos juntos. "No fue ni cobra, ni protocolo, fui yo", apuntaba el expresidente del Gobierno. "Creo que Casado y la presidenta de la Comunidad lo están haciendo muy bien", opinaba tras reconocer que ser líder de la oposición es "muy difícil". De la misma manera, Rajoy señaló que a la presidenta de la capital le ha tocado "vivir un momento muy complicado" con la pandemia y, a pesar de ello, "se ha ganado el respeto de muchos".

Aunque el conductor del espacio quiso tocar muchos temas de la política actual, para hacer una análisis desde la perspectiva de una persona con tanto recorrido en la profesión, fue una conversación distendida y con un tono amable en todo momento. Además, Rajoy destacó por su característico sentido del humor y no dudó en usarlo para responder a todo tipo de preguntas.









"Risas enlatadas y aplausos grabados"

Sin embargo, los espectadores se han percatado de un detalle que parecía pasar desapercibido para la vista de todos. Parte del público ha utilizado sus redes sociales para preguntarse si el programa había sido grabado sin público y si las risas eran enlatadas. Esto se debe a que, tal y como confirman los usuarios, no se enfocó al público en ningún momento, pero se escuchaban los aplausos y rosas sonoras cuando hacían alguna broma.

"Risas y aplausos en lata. No enfocan al público. ¿En diferido?", se preguntaba un usuario de Twitter, haciendo referencia a que no se había visto al público en ningún momento, pero sí se les había escuchado reír. "Mucho aplauso y no enfocan al público, se llevó los palmeros, para que le aplaudan lo que dice ahh también aplausos y risas enlatadas" o "¿Los del hormiguero no se dan cuenta de que las risas enlatadas dan a la entrevista un aire de monologo 'gracioso'?", agregaban.

"Pero quien las gracias a Rajoy aunque no haya chiste. Son risas en lata. No entiendo", "Casi no se notan las risas enlatadas", "Risas enlatadas, aplausos grabados y ¿No ves que en ningún momento enfocan al público? Porque no hay" o "¿Lo están haciendo? ¿Están poniendo risas enlatadas? ¿Pueden ser más jodidamente cutres?", se quejaban.

