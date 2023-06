El arzobispo Saiz Meneses felicita al Sevilla tras conquistar su séptima Europa League: "Nunca te rindas"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses,se une a las felicitaciones al Sevilla FC tras haber conquistado por séptima vez la Europa League. Un mensaje que ha transmitido el titular de archidiócesis hispalense a través de su cuenta de Twitter desde México, donde se encuentra por tareas pastorales.

“¡Grande Sevilla FC! ¡Enhorabuena! Desde México, donde me encuentro por tareas pastorales, mi más grande y cordial felicitación al Sevilla FC por la conquista de su séptima Europa League. #NuncaTeRindas”, se puede leer en el tuit de Saiz Meneses, quien adjuntaba una foto del conjunto sevillista celebrando el gol que le dio el empate.

Desde México, donde me encuentro por tareas pastorales, mi más grande y cordial felicitación al Sevilla FC por la conquista de su séptima Europa League.#NuncaTeRindas

El Sevilla se impuso en los penaltis

Este miércoles el Sevilla logró su séptima Europa League tras ganar a la Roma en los penaltis. El partido estuvo marcado por los continuos parones del equipo de José Mourinho, que acabó criticando al árbitro y afirmando que la Roma tiene peor plantilla que el equipo andaluz.

El partido finalizó empatado tras los goles de Dyabala y Mancini, que marcó en propia puerta. En los penaltis Montiel marcó el último lanzamiento y Bono detuvo dos.

En el Sevilla destaca el gran papel de José Luis Mendilibar, que llegó en marzo al banquillo y que ha sido capaz de sacar al equipo de la zona baja de la tabla y ha logrado la Europa League histórica del club sevillano.

En el tiempo de opinión de 'El Partidazo' de COPE, se elogió la figura del entrenador vasco, como Santi Cañizares, que no dudó en pedir su renovación: "La renovación la merece Mendilibar por ganar la Europa League, no por salvar al Sevilla porque eso es lo normal; llegar, dar con la tecla y sacar de ahí al Sevilla. Mantener al Eibar tenía tanto logro como este de la Europa League”. Para el ex jugador del Sevilla y comentarista de Tiempo de Juego Javier Casquero, "no es solo la gestión de grupo, hoy ha tomado decisiones tácticas que han cambiado el partido”.