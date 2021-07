El arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, subraya el valor de la Catedral: "Es un imponente ejercicio de fe"

El arzobispo de Burgosdon Mario Icetaha presidido la Santa Misa en conmemoración del VIII Centenario de la Catedral. La Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021 empezó ayer, lunes 19 de julio, a vivir tres jornadas de festejos en las que están sucediendo conciertos en el interior de la catedral, sesiones de fuegos artificiales, una iluminación especial, la intervención de la Patrulla Águila y algunos actos que están concitando a los representantes de la sociedad burgalesa en la plaza del Rey San Fernando.

Durante la homilía el arzobispo ha querido subrayar que “la catedral es un imponente ejercicio de fe. Representa a Cristo, piedra angular y a partir de esta piedra se construye el testigo de Dios, la fe enseña al pueblo de Dios su presencia vivificante entre nosotros. En esta catedral los sin techo encontraban abrigo en la casa de Dios y es testigo de 800 años de las diversas tendencias y escuelas. La fe y esta catedral han vertebrado los diversos pueblos de España y les unía la fe en Cristo”.

Las palabras del arzobispo de Burgos

Don Mario Iceta ha detallado que lleva solamente 7 meses en la diócesis de Burgos, “he visto muchas capillas y me he preguntado, ¿cuál es la clave de esta catedral? Y me di cuenta que estaba plasmada en el ático de la Puerta de Santa María donde hay una inscripción que dice “Pulchra est et decora”. Todos las piedras y los cientos de santos e intelectuales que están en el crucero de la catedral están diciendo esta frase, “eres pura y hermosa”. Es lo que cantan todas las piedras de esta catedral y es lo que canta todo este pueblo burgalés, profundamente mariano.

El arzobispo ha querido dejar una anécdota tras 16 años vividos en la diócesis de Córdoba: “Estaba visitando un pueblo cercano a Sevilla y en una capilla se encontraba la Virgen de Valme y pregunté de dónde venía esa palabra. Me dijeron que Fernando III El Santo, cuando iba a iniciar una campaña militar rezaba ante una imagen de la Virgen y le decía “Váleme Señora”, “Ayúdame Señora”. Con estas palabras me dirijo hoy a la Virgen María en estos tiempos difíciles, hoy felicitamos a la Madre de Dios a la cual le hicieron esta hermosa catedral. Felipe II dijo sobre este templo: “Parece construido no por manos humanos, sino por manos de ángeles”. Hoy celebramos a esta catedral, muchas felicidades pueblo burgalés”.

La Eucaristía ha estado acompañada por la Orquesta Sinfónica de Burgos y el Orfeón Burgalés. En el momento de la consagración, un número reducido de componentes de los grupos de danzas de la ciudad han interpretado el baile del Santo. Tras la finalización de la Misa Solemne, a las 12:30 horas, el ejército ha tenido una aportación destacada con la intervención de la Patrulla Águila sobrevolando la Catedral de Burgos.

El programa de actos para este martes, día grande en Burgos

A las 13 horas, la Federación Coral burgalesa y la Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral, interpretarán el Himno a Burgos en las escaleras de la puerta del Sarmental. Una mañana que ha sido cargada de eventos que continuarán a lo largo de la tarde.

La tarde continuará con melodías, a las 20:30 horas, la banda de música de la División San Marcial ofrecerá un concierto en el templete del Espolón y a las 21 horas, en el Coliseum, actuará la cantautora Rozalén.

A las 22:30 horas, la Catedral contará de nuevo con una iluminación especial y a las 23:30 horas tendrá lugar la segunda sesión de fuegos artificiales lanzados desde el puente de Castilla y la calle Fernán González.

¡Feliz día! Ocho siglos, 300.000 mañanas, de arte, oración, fe, camino, encuentro y comunión. pic.twitter.com/QbQQ09Tgia — Archidiócesis de Burgos (@archiburgos) July 20, 2021