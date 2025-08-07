Argüello pide no "permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las guerras" e invita a rezar por la paz

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha dirigido una carta a los obispos de España para, «en sintonía con iniciativas similares en otras Conferencias Episcopales (…) responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz».

Por eso, invita a que, en las celebraciones litúrgicas de cada día, se pida especialmente por la paz, a través de los formularios de la Misa «Por la paz y la justicia» y «En Tiempo de Guerra y Desorden» y Misas y oraciones por diversas necesidades.

"urge una alianza de creyentes en favor del evangelio"

Tal y como dice Argüello en la carta, "el periodo estival no es tiempo de paz ni de tregua en Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití o en tantos otros lugares del mundo". Asegura que "vivimos en un mundo donde todo está conectado" y por tanto, "urge una alianza de creyentes en favor del evangelio de la vida y la cultura de la paz". Esa alianza, dice el arzobispo de Valladolid, debe invitar "a la conversión personal y relacional para hacer de cada creyente y comunidad católica un signo e instrumento de la paz de Dios"

Para conocer el contenido completo de la carta y los textos propuestos para usar PINCHA AQUÍ