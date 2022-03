Alejandro Tiana: "No veo mimbres para un pacto educativo, pero sí para llegar a acuerdos”

El Papa Francisco exhortó a preparar a las generaciones más jóvenes para que se conviertan «en protagonistas del bien común, en líderes creativos y responsables de la vida social y civil con una visión correcta del hombre y del mundo”. Con esta petición, en continuidad con la llamada a la emergencia educativa plasmada el Pacto Educativo Global, Raquel Pérez Sanján, directora de la Comisión Episcopal para la enseñanza y la Cultura, ha abierto la mesa de diálogo sobre educación en el Congreso Iglesia y Sociedad democrática de la Fundación Pablo VI.





Tras el saludo de la ministra de Educación, Pilar Alegría, el diálogo se ha centrado en la posibilidad de alcanzar un pacto por la educación en España.

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación ha advertido que “la unanimidad no va a ser posible, pero hay en algunas cosas en las que tenemos que intentar avanzar un poco más”. Eso significa, ha dicho, “fijar unas condiciones mínimas a compartir, y un espacio de libertad para que cada uno pueda crecer de una manera o de otra". Pese a que el político no ve “mimbres para llegar a un acuerdo global”, ha destacado que “sí para alcanzar acuerdos significativos".

Por su parte, Carmen Pellicer, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema, ha compartido ese "pesimismo" en lo tocante al pacto educativo, "porque la educación esta fuertemente politizada y porque el conflicto es mucho más rentable que el acuerdo”. Pellicer ha insistido en que “no habrá pacto educativo de arriba hacia abajo” mientras no lo haya en la dirección contraria.





Además, ha destacado que uno de los motivos para que no se dé el acuerdo es que la educación “se ha convertido en una herramienta «golosa» porque emocionalmente implica a todos los ciudadanos, todos tenemos un vinculo emocional con la educación porlo que es normal que se quiera manejar la educación por otros intereses que poco tiene que ver con ella”.





"La concertada"

En este punto, ha reclamado “estabilidad” también en el ámbito legislativo, ya que “coleccionar leyes educativas ha generalizado un escepticismo entre los profesionales que seguro que no se ha leído ninguno de esos textos, porque no hay una fe real en que gracias a ellos vaya a cambiar o a mejorar nada”.

Tiana ha respondido que en su opinión, esto no es, al menos, “solo culpa de la política”. Así lo ha explicado poniendo como ejemplo el intento de 2006, cuando en el Consejo Escolar del Estado se intentó llegar un pacto respaldado por varias entidades, entre las que se encontraba en aquel momento FERE-CECA, y no se consiguió.





El artículo 27

El secretario de Estado de Educación ha matizado que el consenso básico es el del artículo 27 de la Constitución, “pese a que hay una serie de cuestiones que son muy complejas y atañen a varios ámbitos en los que a veces no hay mucho margen de maniobra”. Por ejemplo, sobre el derecho de elección de centro, Tiana ha remarcado que “no es una verdad absoluta”.

Ha sido en este punto donde más se ha debatido, en especial por los recursos de la educación concertada. “Si no damos los recursos necesarios a todas las escuelas es imposible garantizar los servicios”, ha interpelado la presidenta de la Fundación Trilema.

“Es un debate que no es sencillo –ha insistido Tiana–, creo que como sociedad tenemos que llegar a dar a todos los centros esas posibilidades de desarrollo teniendo en cuenta que todos los derechos son relativos y no absolutos. El sistema de conciertos está funcionando, aunque haya algún grito o crispación, esta funcionando”.

Pese a ello, “no se puede reducir solo a un tema de escasez de financiación: Antes que dinero queremos legitimidad y respeto para ejercer esa labor de llegar a donde las familias a veces no pueden llegar. Y eso exige respeto y diálogo”.

Los más vulnerables

La brecha digital es la punta del iceberg de la “desigualdad económica que deja a los más vulnerables cada vez más lejos”. Ambos ha asentido al afirmar que “la brecha tecnológica, no sólo con la distribución de equipos informáticos (tabletas, ordenadores, impresoras, mantenimiento de la conexión a internet, etc…), si no especialmente acompañando a las familias con formación en las oportunidades y riesgos que suponen las nuevas formas de comunicación digital y habilidades parentales para gestionar esta nueva faceta en su vida familiar”.

Todo esto se ha visto agravado por la urgencia y necesidades de la pandemia que ha aflorado la necesidad de cambiar algunos aspectos que según el secretario de Estado se incluyen en la nueva ley. “Hay una idea «falsa» de que se va a poder promocionar con asignaturas pendientes. Eso no es real porque ahora mismo ya se pasa con materias suspensas, seguramente más que cuando el sistema vaya calando. Es un debate estéril porque les estamos obligando a ir a la escuela para que si luego uspenden les digamos «que no valen» o que no les damos un título que le abre o cierra puertas”, ha destacado.

Lo importante, ha dicho Pellicer, “es que todos ayudemos para que los estudiantes saquen el máximo de sus capacidades para darles las máximas oportunidades. No puede ser que los niños llegan con el deseo de aprender pero acaban solo deseando aprobar”, ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El obispo de Bilbao asegura que "la Iglesia no puede renunciar a cuidar a los excluidos" del mundo laboral

El cardenal Omella advierte de un retroceso de las libertades en el mundo, sin precedentes en "tiempos de paz"