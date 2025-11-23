La Celebración de hoy es el Broche de Oro a todo un año en el que se ha vivido todo el Misterio de la Salvación. Por eso hoy es la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio según San Lucas del Ciclo C que se proclama este año presenta el Pasaje de Cristo en la Cruz escarnecido por los fariseos, saduceos y las autoridades que le habían condenado a muerte.

Pero entre los presentes hay dos ladrones también crucificados que le insultan y desafían también hasta que uno de ellos se siente iluminado y reconoce que ese Hombre al que hasta ahora a menospreciado es el Salvador. Así obtiene la Promesa de estar hoy mismo en el Paraíso, el Reino que el Señor venía a traer con su Muerte y Resurrección.

De ahí surge esta Solemnidad con la que se quiere mostrar que todo confluye hacia el que se despojó de su Rango, pasando por la Muerte de Cruz y fue Levantado sobre todo nombre, para que al Nombre de Jesús toda rodilla se postre.

Precisamente el año 325 en el Concilio I de Nicea, se definió que Cristo es el Verbo Encarnado igual que el Padre. Había que proclamar el Dogma porque los arrianos y los nestorianos lo negaban. Aprovechando que en 1925 se cumplían XVI siglos de la Proclamación de este Dogma, Pío XI escribe la Encíclica Quas Primas donde recuerda esta definición dogmática y ahonda en este Misterio de Salvación y le presenta como un Rey que quiere entrar en el corazón de todos los hombres.

Este año 2025 también se celebra el 1700 aniversario de su Proclamación. La Santa Sede fijó para el último Domingo de octubre Jesucristo Rey, para colocarlo delante de la Solemnidad de Todos los Santos del 1 de noviembre. Pero tras la reforma de Concilio Vaticano II se puso el último Domingo del Año Litúrgico para destacar que todos vamos hacia El Señor que quiere reinar en todos los hombres.