El administrador apostólico de Ciudad Real, "estable y animado" tras su indisposición durante la celebración de una misa

El administrador apostólico de la Diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar se encuentra ingresado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real tras "unos momentos de desorientación con dificultad para pronunciar la homilía". Ocurrió el pasado 30 de agosto, en la celebración vespertina del veinticinco aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la estrella, de Miguelturra.

Tal y como informa la Diócesis, "muy rápidamente, los sacerdotes, los servicios de Protección Civil y los servicios sanitarios actuaron trasladándolo al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real".

permanecerá 48 horas en observación

Su estado de salud es "estable, está consciente y animado". Además, "los servicios sanitarios del hospital han considerado prudente mantenerlo cuarenta y ocho horas en observación antes de ofrecer cualquier tipo de diagnóstico y de tratamiento", asegura el comunicado.

Gerardo Melgar

tomará posesión el 27 de septiembre Abilio Martínez Varea, nuevo obispo de Ciudad Real

La Diócesis informa de que la agenda del obispo, incluida también la misa de acción de gracias del día 13 de septiembre en la Catedral con motivo del relevo episcopal, queda suspendida mientras que no se indique otra cosa. "Rogamos a toda la diócesis oraciones por el pronto restablecimiento de D. Gerardo", concluye.