970 kilómetros a pie por los Pirineos: la aventura solidaria de Marco e Ilde para dar voz a los sin techo

Es la historia de una aventura preciosa, pero también de una dureza extrema. Los protagonistas son Marco del Ponte e Ilde Sandrín, una pareja que decidió celebrar sus 20 años juntos de una forma radicalmente diferente: recorriendo a pie los 970 kilómetros que separan el Cantábrico del Mediterráneo. Su objetivo no era sólo personal, sino profundamente solidario: hacer visible la realidad de las personas sin hogar y apoyar la labor de la Fundación Lázaro.

El reto, conocido como la Transpirenaica, les llevó desde Hondarribia hasta el Cap de Creus. Durante 37 días, nueve menos de los previstos, caminaron en autosuficiencia, cargando con sus mochilas, acampando y "buscándose la vida". Una experiencia que, según sus propias palabras, les permitió empatizar como nunca antes con la vulnerabilidad de quienes duermen en la calle, llevando "la casa a cuestas" en un sentido muy literal.

Sin embargo, la belleza de los paisajes pirenaicos contrastaba con el sufrimiento físico y mental. Para Ilde, la travesía fue un desafío monumental. "Yo recibía muchos mensajes por Instagram de gente que me decía que es un sueño y yo contestaba, es una pesadilla", ha confesado. Con tres uñas pérdidas y enfrentándose a sus miedos a las alturas y los vertiginosos pasos de montaña, la experiencia la llevó a su "límite físico y mental".

Marco e Ilde para dar voz a los sin techo

Una travesía con un trasfondo humano

La idea surgió como una metáfora de su relación de 20 años: "un viaje precioso, con muchas pesadillas, con muchas subidas y bajadas". Pero fue la Fundación Lázaro, donde Marco trabaja, la que les propuso darle un propósito mayor. Al principio, Ilde dudó de la conexión: "¿Y eso qué tendrá que ver?". Pronto descubrirían que tenía todo que ver. El frío, la búsqueda de agua en los ríos, la incertidumbre de dónde dormir y, sobre todo, el rechazo social.

Uno de los momentos más duros y reveladores fue cuando les expulsaron de un pueblo. "Nos echaron de muy mala manera", ha relatado Ilde. Con barbas, descuidados y sin lujos, experimentaron en carne propia el prejuicio que sufren las personas sin hogar. "Y ahí, por ejemplo, aquella vez fue muy duro y dijimos, guau, eso que le pasa a la gente en la calle tiene que ser...". Esa vivencia transformó la aventura en una lección de empatía profunda y dolorosa.

Marco e Ilde para dar voz a los sin techo

Un hogar más allá de un techo

El esfuerzo de Marco y Ilde buscaba dar a conocer la misión de la Fundación Lázaro, que va más allá de ofrecer un techo. Su labor se centra en crear un verdadero hogar y reconstruir lazos familiares para personas que lo han perdido todo. Marco, como entrenador personal de los residentes, contribuye a "subir los ánimos y dar ese punto de energía y de vitalidad" a través del deporte.

Aunque no alcanzaron su ambicioso objetivo de recaudación, la acogida del proyecto fue abrumadora y han decidido que esta será la primera de muchas iniciativas. Como reflexiona Marco, para ellos fue un "juego"; que podían parar con una tarjeta de crédito, un lujo impensable para quienes viven en la calle. Su misión ahora es clara: seguir caminando para darles "visibilidad, voz y un nombre".