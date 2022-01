La petición de Juande tras un mes hospitalizado grave: "Rezad por los ancianos y niños con cáncer"

Juanje podría salir pronto del hospital un mes después de su ingreso. El 31 de diciembre su vida dio un giro de 180 grados tras el accidente de tráfico que sufrió y que pudo costarle la existencia con tan solo 21 años. Más de tres semanas después de aquello y tras una operación de urgencia, Juanje ha compartido su vivencia en el digital 'Jóvenes Católicos', donde ha asegurado que cada día se encuentra más animado gracias a Dios.

“Parece que mi salida del hospital será dentro de no mucho, sin embargo eso no es lo realmente importante. Lo verdaderamente relevante es que cada día que pasa me encuentro mejor y mantengo la motivación bien alta, y eso es gracias a Dios y a todos vosotros”.

En su mensaje, Juanje ha agradecido a sus seres queridos el haber estado a su lado en este tiempo para transmitirle fuerzas en todo momento: “Desde el momento que ingresé en el hospital 'Infanta Sofía' he tenido a alguien acompañándome en la habitación mientras me llegaban al móvil miles de mensajes de apoyo. Pero también quiero dirigirme a aquellas personas que no conozco y a las que sería imposible agradecer personalmente vuestras oraciones debido a la inmensa multitud que sois”, ha manifestado en el digital católico.

“Gracias por animarme con vuestros mensajes, por animar a mi familia, por querer ayudar de forma desinteresada y, sobretodo, por rezar tanto desde tantos lugares del mundo. He notado vuestras oraciones con mayor intensidad cada día que ha pasado desde la intervención”, ha agregado.

Finalmente, ha instado a quienes han rezado por su recuperación “que no decaigan las oraciones”, pero no refiriéndose a su situación, sino a la de todos “los enfermos que están mucho peor que yo. Rezad por los ancianos, por los niños con cáncer que han tenido que madurar antes de tiempo… Si rezáis por ellos os aseguro que yo estaré bien”, ha subrayado Juanje en 'Jóvenes Católicos'.