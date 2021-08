José Manuel, alcalde de Paradela desde el 1979: "Es un hito llegar aquí, estás a 100 kilómetros de Santiago"

Javier Escartín sigue caminando en 'Diario de un peregrino' hacia Santiago de Compostela. En esta vigesimoctava etapa salió desde Sarria hasta llegar a Puertomarín, en una etapa de 22 kilómetros. Una etapa muy especial, ya que supone superar la barrera psicológica de los 100 kilómetros a Santiago.

Durante esta etapa nuestro peregrino llega a la parroquia de Ferreiros donde les estaba esperando José Manuel Mato, alcalde de Paradela: "Somos uno 1800 habitantes y la parroquia es el núcleo genérico".

El punto 100 km del Camino

José Manuel es además alcalde del pueblo desde el año 1979: "Me cogieron muy joven, casi distraído. Quizás mi vocación que había sido seminarista pues me llevó a emprender este camino de alcalde desde el inicio, me he comprometido mucho con mi pueblo durante todos estos años. La gente se merece todos los esfuerzo que he hecho".

La parroquia supone el punto 100 km del Camino, lo que supone superar la barrera psicológica, de modo que ya queda menos para llegar a Santiago de Compostela.

Trabajando con Elías Valiña, el "padre del Camino"

José Manuel le explica a Javier que Ferreiros tenía un hospital de peregrinos y una iglesia románica del siglo XII: "Es un hito venir a Ferreiros porque solamente te separan 100 kilómetros de Santiago".

El alcalde le confiesa a Javier que trabajó "junto a Elías Valiña que fue el padre del Camino de Santiago. Trabajaba con él poniendo las flechas amarillas. No me imaginaba que iba a llegar tanta, tanta gente".