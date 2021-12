La historia de Samir, un joven migrante que llegó a España permaneciendo 21 horas a la deriva: "Fue muy duro"

Este domingo, en el programa de TRECE, 'Ecclesia', hemos podido conocer la historia de Samir, un joven marroquí que llegó a España en patera en busca de un futuro mejor como muchos otros y gracias a las redes sociales se está convirtiendo en un influencer. El joven ha recibido la ayuda de la Iglesia cuando llegó a España y ahora vive en Madrid gracias a la ONG Cesal.



Samir construyó una balsa y se echó al mar permaneciendo 21 horas a la deriva: “Llegué en patera con 17 años a España para mejorar mi vida. Llegó un momento de vida en el que pensé que en mi país estaba estudiando muchísimo pero no quería acabar como mi hermano que está perdido aún habiendo estudiado. Allí no tenía trabajo ni opciones de futuro y entonces es cuando decidí salir del país en patera con 8 personas y crucé el mar durante 21 horas. Fue muy duro y difícil. Logré llegar y con mucha ayuda de mucha gente he conseguido lo que tengo en el día de hoy”.

?? El domingo a las 13.00h, en #ECCLESIA, entrevistamos al nuevo obispo de Ibiza y hablamos de la relación entre las religiones.



?? Además, ¿por qué hay quien se empeña en eliminar el verdadero significado de la Navidad? No te pierdas la respuesta, en @TRECE_espic.twitter.com/2hKquNe2eT — Religión TRECE (@ReligionTRECE) December 10, 2021

El joven marroquí llegó a Motril, fue a un centro de menores y luego, aconsejado por algunos amigos, decidió mudarse a Madrid. Cuando cumplió la mayoría de edad conoció la ONG Cesal y le ayudó a mejorar su vida.



“Cesal aportó mucho en mi vida y nunca olvidaré jamás lo mucho que hicieron por mí porque fueron ellos que me dieron un golpe para tener el trabajo que tengo hoy en día, me acompañaron cuando no tenía nadie, me ofrecieron una casa, comida y trabajo. Cuando cumplí los 18 años me sentía perdido y es allí cuando me acogieron en sus pisos. Fueron una parte de mi vida muy importante y todo lo que tengo al día de hoy es gracias a ellos porque siempre cuando necesitaba cualquier cosa estaban allí. Gracias a ellos puedo tener un futuro”.

Samir se está convirtiendo además en todo un influencer gracias a sus vídeos en YouTube e Instagram y suma más de 46 mil seguidores: “Me gusta hacer vídeos, voy creciendo poco a poco y es algo que me gusta hacer”.