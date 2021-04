La historia de Patricia, madre que cuando se disponía a abortar, cambió de decisión gracias "a dos ángeles"

Patricia estaba decicida a abortar como consecuencia de sus problemas económicos y su mala relación con su marido. Tras dar a luz anteriormente a dos hijos, pensaba que no podía asumir un tercero. Por ello, se puso en contacto con el médico de cabecera, quien a pondría en contacto con la una clínica abortiva ubicada en Madrid. Le dieron cita al día siguiente para abortar.

Pero durante su trayecto a la clínica, aparecieron lo que ella denomina “dos ángeles caídos del Cielo”, que pertenecían a la asociación 'Más futuro', dirigida a ayudar a mujeres en riesgo de aborto y exclusión social.

“Me preguntaron que a donde iba, y les comenté que me dirigía a la clínica para abortar. Me preguntaron el motivo, y yo les comenté mi situación económica y mi mala relación con mi pareja. No podía tenerla”, explicaba Patricia entre lágrimas en el encuentro virtual de 'Sí a la vida 2021', celebrado el pasado 21 de marzo.

Pero ambos voluntarios de 'Más futuro' proporcionaron a Patricia cariño y ayuda de la asociación para salir adelante: “Cuando hablaba con ellos sentí paz, cambié de deción y no entré en la clínica. Me hicieron sentir especial. La chica hablaba con una voz especial, con una voz que tu sabías que ibas a poder”, explica Patricia, cuya historia ha despertado el interés de otros medios, como el de 'Jóvenes Católicos'.

Hoy, Patricia vive feliz con Antonella, que fue bautizada por el Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Nuestra protagonista no dudó en reivindicar la labor de ambos rescatadores que le cambiaron la vida: “Es increíble la labor que hacen, no está recompensada. Cuando hablas con ellos cambias de decisión y te sientes segura”.

Patricia ha asegurado en 'Sí a la vida 2021' que fue la mejor elección que hizo en su existencia: “Mi hija merecía vivir. Ahora cuando la veo todos los dias, me doy cuenta de que lo que iba a hacer era un error. Cada vez que ella me abraza, me da un beso me transmite paz y alegría. Cada vez que vengo de trabajar me da fuerzas para seguir adelante”, detalla con emoción.

Así las cosas, Patricia ha acosnejado a todas las mujeres que atraviesan por una situación parecida a la suya, que se lo piensen bien antes de dar el paso y abortar: “Lo que está dentro de uno es una persona que vive en ti. Sí se puede, donde comen dos comen tres y cuatro. Se puede salir adelante. La vida cambia y tienes que acostarte con la consciencia tranquila de que no hiciste nada malo y que todo saldrá bien”, precisa.