Desvelado el nuevo 'título' que ostentará Tamara Falcó tras su encuentro con el Papa Francisco

El pasado mes de diciembre de 2019, Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón, presentó un acto presidido por el Pontífice e impulsado por la organización católica de Scholas Occurrentes en Roma. Gracias a ello, la colaboradora de 'El Hormiguero' pudo conocer al Papa Francisco.

Aquel encuentro marcó el inicio de una relación especial entre la celebrity la Fundación Scholas. Su compromiso constante y sobre todo su capacidad para conectar con el corazón del público más joven y transmitirles valores de esperanza y encuentro, son motivos por los cuales Scholas ha decidido concederle este reconocimiento.

Falcó recordaba la pasada semana en el programa que presenta Pablo Motos que le propusieron presentar aquel evento justo cuando regresaba a España precisamente de la Ciudad Eterna, tras visitar al Padre Ángel: “El martes por la noche en una cena me llamaron porque querían que presentara un evento con el Papa y yo pensé que me tomaban el pelo. Les pasé a mi agente y al acabar la cena me dijeron que tenía que ir a Roma a presentar el evento. Cuando llegué me dieron un montón de folios y me dijeron que ahora entraría en una sala, quen conectaría con el alcalde de Los Ángeles y presentaría el acto...”

El nuevo "titulo" de Tamara Falcó

Pese a todo, Tamara Falcó presentó el evento, donde tuvo oportunidad de conocer al Santo Padre: “El acto salió... pero metí la pata con el guión. Pero el Papa estaba encantado”, detallaba entre risas.

Falcó recalcó además, tras ser preguntada si se confesó ante el Papa, que “no me confesé pero me regaló un rosario”. Actualmente, Tamara Falcó acude de manera diaria a misa, ya que sin duda le da fuerzas y le permite seguir siendo una mujer feliz y segura de sí misma.

Tamara Falcó fue designada por la Pontificia Scholas Occurrentes como Embajadora de la Cultura del Encuentro por apadrinar el trabajo de jóvenes de todo el mundo en una educación que “genere sentido”.

Este reconocimiento se dio esta semana con ocasión de la visita a Madrid del Presidente de Scholas, Don José María del Corral, y casi un año después de que Doña Tamara Falcó participara en el encuentro internacional de juventud que celebró Scholas en su sede del Vaticano junto a Su Santidad, el Papa Francisco.

Sembrando la cultura del encuentro en España y el resto del mundo

Este reconocimiento de Dña. Tamara Falcó se da en el momento en que ha sido lanzada a nivel internacional la campaña JuntosXMozambique, que busca paliar la difícil situación social y económica en el país africano, donde Scholas lleva hace cuatro años una experiencia educativa a través del deporte y el arte.

Scholas, creada por Su Santidad El Papa Francisco, nació para hacer realidad la cultura del encuentro integrando jóvenes de todas las religiones y culturas en una educación que genere sentido. Está presente en 190 países e integra a medio millón de escuelas y redes educativas, tanto públicas como privadas. España es una de las 15 sedes regionales y el Papa le ha otorgado la misión de rehacer el Pacto Educativo a nivel global.