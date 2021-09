Cáritas sigue ayudando a los temporeros en Alfaro: "No se merecen un trato indigno o discriminatorio"

A mitad de agosto abrió sus puertas el dispositivo para temporeros de Cáritas en Alfaro. Al igual que el año pasado, el dispositivo dispone de las medidas necesarias para prevenir la propagación de la covid-19. El dispositivo cuenta con 35 voluntarios, repartidos en cuatro puntos: cocina, registro de atenciones, control de accesos (con su toma correspondiente de temperatura y aplicación de gel para higiene) y entrega de bolsa (principalmente formado por voluntariado joven).

Marcos Montoya, técnico del programa de Temporeros de Cáritas La Rioja, ha hablado con Aleluya sobre este dispositivo que, al igual que el año pasado, no para de ayudar a los temporeros que llegan para la temporada agraria: “Es un complemento al dispositivo de albergue que hay en la localidad de Alfaro y está pensando para cubrir las necesidades básicas de las personas que vienen buscando trabajo en lo que es la temporada agraria, sobre todo en lo que es la fruta y ahora enlazando con la vendimia”.

Las dificultades relacionadas con la pandemia de la covid-19

La covid-19 ha aumentado las dificultades para la organización del dispositivo: “Desde el año pasado nos hemos tenido que ir adaptando como cualquier otro servicio de atención a las necesidades de la pandemia. Había que conjugar lo que es la seguridad con la atención: haciendo distintas filas, un punto de entrada y uno de salida, el registro y la obtención tanto de una bolsa de comida como de un kit de higiene. Lo hemos tenido que dar todo en formato individual y en bolsas para evitar el máximo contacto posible y los contagios”.

Diariamente serán desinfectadas las instalaciones y se llevará un control para que, si hubiera alguna señal de alarma, el recurso actúe de manera preventiva informando a las instituciones sanitarias correspondientes. El dispositivo se prevé que pueda estar abierto hasta finales de septiembre.

El problema del alojamiento para los temporeros

No obstante, no se puede olvidar de que esta campaña va a seguir poniendo de manifiesto problemas clásicos que siguen sin resolverse, como el alojamiento: “Desde Cáritas venimos denunciando este tema que se ha vuelto ya rutinario. Todos los años sabemos que los agricultores se están esforzando mucho para dar alojamiento a los trabajadores pero hay un convenio agropecuario que establece, en la parte del alojamiento, que tiene que cubrirla la parte empleadora, y seguimos detectando que hay trabajadores que no tienen ese alojamiento cubierto”.

"Desde Cáritas creemos que, si queremos dejar de ver en nuestras ciudades y pueblos imágenes de personas viviendo en condiciones infrahumanas, debemos exigir a las partes implicadas un descanso digno para las personas temporeras tras su trabajo. Y a la sociedad en su conjunto le pedimos que acoja a estas personas como lo que son, trabajadores. No se merecen un trato indigno o discriminatorio”, explica Marcos.

Sobre la llegada de los temporeros a la ciudad de Logroño, Marcos afirma que “de momento están viniendo muy pocos. Es verdad que el año pasado no se permitía la movilidad y hasta que no empezó la campaña no llegó gente. Este año está pasando algo parecido, entre ellos tienen canales de comunicación e igual ahora se ve alguno por la ciudad de Logroño pero no conocemos la previsión de cuántos pueden venir”.

El resto de los dispositivos que Cáritas realiza cada año están pendientes del desarrollo de las diferentes intervenciones de los grupos locales y los ayuntamientos, condicionadas por la pandemia. En el caso de Logroño, como otros años, la entidad colaborará con el consistorio en lo que se concrete desde la Mesa de la Pobreza.