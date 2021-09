Así explicaba Santiago Cañizares a un niño cómo gestiona la ausencia de su hijo: "La muerte no es el final"

El 23 de marzo de 2018, Santiago Cañizares recibió el mayor golpe que puede sufrir un ser humano: la muerte de un hijo. Fue como consecuencia de un cáncer que le fue detectado un año y medio antes lo que provocó que Santi, de cinco añitos, dejara a sus padres destrozados.

"Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros", informaba el exfutbolista del Real Madrid, del Valencia y de la Selección Española en su cuenta de Twitter aquel día.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) March 23, 2018

Tres años y medio después, el exportero se ha sometido a las preguntas que le han realizado ‘Haciéndote preguntas’, un proyecto impulsado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU con ABC, por el que varias personas anónimas hacen preguntas al invitado, en este caso a Santiago Cañizares.

Así gestiona Santiago Cañizares la ausencia de su hijo

Su pasado como deportista de élite, los valores del deporte o cómo vive su día a día son algunas de las cuestiones que han salido a relucir durante el encuentro… además de cómo gestiona la ausencia de Santi. La pregunta sobre esto último se la planteaba el primer ‘entrevistador’, un menor de unos once o doce años que también conoce bien lo que es echar de menos a un ser querido, tras perder a su hermano.

Cuando Cañizares conoció la historia del pequeño, no dudó en abrirse y revelar cómo gestiona en su día a día la muerte de su hijo: “Lo hago entendiendo que la muerte no es el final, que hay otro mundo que no es este dónde tú y yo vivimos, y probablemente está más cerca de Dios de lo que nosotros estamos aquí”.

El exportero del Valencia ofreció más detalles sobre cómo fueron los últimos días de Santi, en los que sintió la presencia de Dios: “Yo sentí cómo Dios se llevaba a mi hijo, en la habitación donde estaba”.

En su respuesta, trasladó un mensaje lleno de cariño y de energía a su interlocutor: “Seguramente tú, que se nota que eres un niño con grandes sentimientos, hayas sentido cómo tu hermano se ha marchado por un motivo, pero no te preocupes, cuando seamos mayores, porque esta vida tiene un final para todos, seguramente nos reencontremos con él allí, pero quiere que aquí sigas siendo un niño feliz, educado y fantástico como eres. En honor a su figura tu trata de siempre ser lo mejor posible en tu vida porque él se sentirá orgulloso de ti”, manifestaba Cañizares, quien se fundió con él en un emotivo abrazo.

Cómo el deporte te hace crecer en la fe

Minutos más tarde, otra de las entrevistadoras cuestionaba al deportista en ‘Haciéndote preguntas’ cómo el deporte había hecho que su fe creciera: “Efectivamente el deporte me hizo ser competitivo, digerir los éxitos y fracasos deportivos de manera inmediata y estuvo presente en la gestión del dolor. También la fe, que hace que estés convencido de que la muerte no es el final. Sentí la presencia de Dios muchas veces al lado de mi hijo y entendí su marcha, incluso la llegué a desear en los últimos momentos. La combinación entre deporte y fe nos mantiene a todos fuertes y vivos”, ha sostenido el exinternacional de la Selección Española.