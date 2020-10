'40 Días por la Vida' advierte que muchos padres "presionan a sus hijas menores para abortar"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que el Gobierno ha iniciado los trabajos para derogar la reforma de la ley del aborto de 2015 y permitir, así que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con la autorización de sus padres.

El objetivo del Gobierno - comentaba la ministra de Igualdad - es que "todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos". El Ejecutivo quiere derogar la reforma introducida por el Gobierno del PP en 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran abortar.

El aborto es uno de los derechos en los que pretende ahondar el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Tanto es así que, dentro del acuerdo firmado por ambos partidos a principios de 2020, se recogía “favorecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres en el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010″.

Aleluya ha podido hablar con Ignacio Palacios, coordinador de las vigilias de oración de 40 Días por la Vida, campaña internacional en defensa del no nacido que se basa en tres pilares fundamentales: oración y ayuno, presencia pacífica y alcance comunitario. "Ayer leímos la noticia en todos los medios y nos quedamos con la pregunta de qué nos quiere decir la ministra con sus palabras. No entendemos esta derogación de la reforma y nos parece incoherente".

Las cifras de aborto no van a variar con este cambio

"A nosotros, desde un punto de vista humano, nos tiene que aclarar lo que quiere decir la ministra, porque no la entendemos. Las cifras de abortos en España ahora mismo están estancadas en torno a 96.000 al año y la mayor parte de las mujeres son mayores de 16. Que puedan abortar menores de entre 16 y 18 años no va a suponer un aumento de abortos, pero deja claro lo que piensa la ministra sobre este tema. Por desgracia escuchamos a muchos padres que presionan a sus hijas para abortar, así que el consentimiento paterno tampoco es una gran esperanza. Las cifras de abortos no van a variar apenas con esta reforma" asegura Ignacio.

"La ministra nos dice que estas chicas tienen un nivel de madurez para decidir acabar con la vida de su hijo y luego no pueden ir a votar. Nos parece absurdo", subraya el coordinador de las vigilias de oración. "Lo que nosotros muchas veces vemos es que las chicas son llevadas directamente por sus padres a los centros de aborto. Es un paso más encaminado a hacer entender a la sociedad que el aborto es como un método anticonceptivo más, lo cual es inconcebible. Incluso si se está a favor del aborto, debería ser visto como un mal evitable, un fracaso social, y hoy en día nos lo venden como un derecho fundamental", añade Ignacio.

Oportunidad para reaccionar

Desde 40 días por la vida aseguran de que el hecho de introducir en la agenda política este asunto "ha de ser una oportunidad para nosotros para reaccionar. Hay que volver a sacar el tema y preguntarse que está haciendo la sociedad en estos momentos. ¿Por qué no ayudamos a las mujeres o les damos más información?"

La oración es uno de los tres pilares de 40 días por la vida e Ignacio quiere subrayar este punto: "Creemos que la oración es la la única manera para parar este mal que está avanzando. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad católica para que retomemos la Encíclica de San Juan Pablo II, "Evangelium Vitae": "Cada vida humana, es única e irrepetible, es un valor inestimable en sí mismo. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo, con la palabra y el coraje de las acciones. La vida "que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta siempre en una persona de carne y hueso: un niño recién concebido o un enfermo solo o en estado terminal. La vida se manifiesta concretamente en las personas. Todo ser humano está llamado por Dios a gozar de la plenitud de la vida; y al haber sido confiado a la preocupación maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y a la vida humana tiene repercusiones en el corazón de la Iglesia, en sus 'entrañas' maternales”.

Excusa para blindar los centros de abortos

"Tememos que esta reforma sea la excusa para blindar (como ya han hecho en Francia) los centros que practican los abortos. Sabemos que muchas mujeres abortan porque se sienten presionadas para ello, y que con solo una palabra de esperanza (incluso si proviene de un desconocido) muchas deciden seguir adelante con la vida. Es importante poder estar ahí para darle a las mujeres esa esperanza que el Gobierno les quiere negar. No hay libertad sin información" apunta Ignacio.

Preguntado en Aleluya sobre los planes de la organización en caso de aprobarse la ley, Ignacio nos responde que "nosotros vamos a poner todos los medios posibles para frenarla. Nos pondremos en manos de los que puedan oponerse legalmente para ayudarles en la difusión y en lo que necesiten. Aunque recuerdo que hace diez años que se recurrió la ley del aborto y aquello sigue sin respuesta. Lo que sí haremos es intensificar la oración y la difusión entre las personas. Queremos pedir a los políticos que tomen medidas a favor de la vida".