Carlos Osoro califica el aborto de "fracaso para la sociedad" después de que Montero anunciara su reforma

Aún no se ha cumplido un año desde que PSOE y Unidas Podemos sellaran el acuerdo para conformar un Gobierno de coalición en España pero, pese a la crisis sanitaria y económica sin precedentes provocada por la pandemia del coronavirus, ya han conseguido tramitar leyes que persiguen derogar normativas aprobadas por gobiernos del PP como la ley educativa de 2013 o regularizar la eutanasia. Dos leyes que desde hace años la izquierda política mantiene como prioritarias en su agenda.

En las últimas horas, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, también anunciaba en el Congreso de los Diputadosla supresión de la Ley del Aborto aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el fin de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo libremente (sin autorización de los padres) y garantizar el derecho de “todas las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su maternidad”, comentaba la ministra durante su intervención.

Así las cosas, el aborto vuelve a estar en el debate político y social del país, precisamente menos de una semana después de que el Papa Francisco mostrara su rechazo a la práctica del aborto y la eutanasia en su tercera Encíclica 'Fratelli Tutti', firmada el pasado sábado 3 de octubre en la localidad italiana de Asís.

Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. #FratelliTuttipic.twitter.com/aTd91mU8dz — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 3, 2020

La referencia de Francisco al aborto y la eutanasia

Concretamente, se hace referencia a ambas cuestiones en la página nueve del documento, bajo el título de “El descarte mundial”. Se pueden leer estas afirmaciones del Santo Padre: “Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—”.

Una cita al aborto y a la eutanasia pese a que Francisco no cite ninguna de estas palabras en todo el documento.

El cardenal Carlos Osoro califica el aborto de "aberración"

Pero estas afirmaciones del Pontífice en la Encíclica han sido utilizadas por el Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, quien a través de su cuenta oficial de Twitter criticaba la práctica del aborto y la posibilidad de reformar la ley por “no considerar ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. La aberración no tiene límites. Es un fracaso de nuestra sociedad”, remarca el cardenal en el tuit.