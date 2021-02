Así es fray Ángel, el "youtuber" que cocina para sus 100.000 suscriptores: ¡descubre sus trucos culinarios!

Fray Ángel es franciscano, lleva más de una década dedicándose a la cocina en el Real Monasterio del Santo Espíritu de Gilet (Valencia) y desde allí prepara cada lunes recetas tradicionales de la gastronomía española para su canal de YouTube, que acumula ya más de 100.000 suscriptores.

La culpa de esta afición a enseñar y promocionar la comida de un convento franciscano la tiene fray Altamiras, considerado autor del primer recetario popular de cocina española en 1745, en cuyas páginas descubrió que "pocas cosas han cambiado" incluso en los ingredientes y en la forma de cocinar.

Siempre te has considerado un apasionado de los fogones, ¿de dónde viene esta pasión?

De la necesidad, hace falta alguien que haga este oficio y la necesidad es la que manda

¿Cómo te vino la idea de abrirte un canal de YouTube?

El canal de YouTube fue circunstancial, desde que estoy trabajando en la cocina tenía bastante ilusión con dar a conocer el estilo de cocina que hay en los conventos. Considero que tiene un gran sentido hoy en día no para los frailes sino para toda la gente. Una cocina económica que utiliza productos de proximidad, una cocina sencilla que utiliza las cosas habituales.

Como consideraba que es un tipo de cocina que hoy en día tiene mucho que decir quise hacer un curso de cocina. Llegó la pandemia, no se pudo hacer el curso y surgió la idea que lo que íbamos a hacer en el curso ponerlo en vídeos para que las personas de la cercanía nuestra pudiesen verlo. Aquello fue creciendo y estamos en lo que estamos.

Te hubieras imaginado, cuando empezaste, ¿alcanzar los 100.000 suscriptores?

¡No qué va! Al principio soñábamos con llegar a los mil para poder emitir en directo que es la condición que te ponía YouTube. Nos conformábamos con tener 100-200 personas que los miraban que eran las personas de nuestra cercanía, que nos conocen. Jamás me imaginé esto, que lo iba a estar viendo gente de América o de Australia, de tantos sitios que lo ven ahora

¿Cuál es la clave para hacer una buena cocina?

La clave es la sencillez, la economía y el respeto por la naturaleza y por la creación, por las cosas que Dios nos da en cada momento.

Te ocupas también del huerto del convento, ¿sigue existiendo este oficio?

A tiempo parcial. Antes de coger la cocina sí que dedicaba prácticamente todo mi tiempo al huerto, pero cuando cogí el oficio de la cocina evidentemente el tiempo disponible se reduce. Sigo disfrutando en la cocina y en la mesa de algunas cositas del huerto.

¿Hay mucha diferencia entre estos dos oficios?

La principal diferencia es que cuando estás en el huerto escuchas los pájaros y en la cocina escuchas la válvula de la olla.

¿Cuál es su plato preferido?

Todos los que se comen con cuchara. Las legumbres, los estofados, los platos de diario son los que más me gustan por qué prácticamente son los que hago todos los días.

¿Nos puedes dar un truco de tu cocina?

La contemplación, saber mirar los alimentos cuando se están cocinando y saber entender cuando están en su momento o no están en su momento

Y en cuanto a los platos, ¿nos puedes dar algún consejo?

Por ejemplo, a las patatas no les gusta mucho el agua muy caliente y les gusta más caer en agua fría y recibir el calor poco a poco. Trucos de esos hay muchos.

Las alubias mejoran muchísimo si le das un hervor fuerte de 4-5 minutos, desechas el agua donde hirvieron, las remojas en agua fría y las vuelves a poner con agua limpia para que ya hagan la cocción definitiva. Mejoran muchísimo.

A pesar de tus 100.000 suscriptores en YouTube, ¿me imagino que la rutina en el convento sigue siendo la misma verdad?

Yo considero que uno de los grandes beneficios de vivir en comunidad es precisamente eso, la rutina. Levantarme a la misma hora, ir a rezar a la misma hora, bajar al trabajo y descansar a la misma hora. Esa rutina es muy saludable.

¿El curso de cocina franciscana que tenías que empezar la pasada primavera sigue en pie?

Sí, sigue en pie. En mi cocina estoy muchas veces soñando con tener alrededor de mis fogones, 8-10 personas mirando y compartiendo mis conocimientos.

¿En tus 30 años como fraile siempre has sido el chef en los monasterios?

No no, casi he sido más agricultor que cocinero. En los sitios donde he estado me he dedicado más a las huertas. Llevo aquí 12 años y hago de cocinero. Cuando el provincial decida trasladarme a otro lugar seguramente tendré que acogerme a otro oficio. Es nuestra vida

¿Quién te ayuda con el canal de YouTube?

Una des las chicas que trabajan en la hospedería me presta este servicio de grabarme y luego un chico informático monta los vídeos.

¿Lees los comentarios de los vídeos?

Los leo todos, aunque son muchos. Mis momentos de reposo después de comer casi se han centrado en leer los comentarios lo cual me satisface mucho.

La mayoría de ellos te agradecen la paz que transmites y para mí eso es lo mejor que me pueden decir, que transmito paz. Ya lo dijo nuestro San Francisco, “saludar siempre con la paz”. Si uno trasmite paz para mi es el mayor piropo que me pueden dar. Siento mucha satisfacción.

¿De dónde sacas las recetas?

La mayoría las cojo de la tradición de los franciscanos, la tradición personal mía en mi familia y luego hay también algún libro de los frailes. Yo también soy bastante curioso a la hora de leer y tengo muchos libros sobre la cocina y el uso de los alimentos.

¿Qué mensaje mandarías a tus seguidores en este momento tan complicado?

Estamos como atravesando un desierto como el pueblo de Israel y no estaría mal subirse a un monte que tenemos cerca y mirar a lo lejos. A veces nuestra mirada es tan a lo próximo, a lo cercano que nos agobia por qué no vemos nada. Pero si tuviéramos la valentía de subir a un monte alto y mirar a lo lejos seguramente nuestro corazón se alegraría.

¿Tú en todo caso, seguirás cocinando para nosotros verdad?

¡Esa es mi ilusión! Pueden pasar muchas cosas, pero mientras yo pueda y las circunstancias lo permitan yo con muchísima ilusión seguiré adelante