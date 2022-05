El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca Planes, ha recordado a aquellos periodistas que, en el ejercicio de su tarea profesional, han perdido la vida en lugares de conflicto como México, Ucrania “y en tantos conflictos olvidados”, por lo que ha pedido para ellos “nuestro agradecimiento, reconocimiento y oración”.

Así se ha expresado durante el discurso en la ceremonia de entrega de los 'Premios ¡Bravo!' que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española este jueves, 26 de mayo. Durante su alocución, José Manuel Lorca Planes ha advertido que vivimos en un mundo difícil para la comunicación, con un “contexto informativo y unos tiempos que no facilitan tampoco la tarea”, en el que es complicado “conocer las cosas que pasan y por qué pasan”.

Por ello, ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los premiados de esta edición en los diferentes campos donde destacan: “Sois una fuente de esperanza en el mundo de la comunicación”, ha manifestado.

En este sentido, el obispo de Cartagena ha hecho alusión a la erosión de confianza que actualmente viven los medios de comunicación, y que ha acentuado, a su juicio, “la aparición de productos de comunicación personales y directos que no están sometidos a criterios de calidad y que son herramientas poderosas de desinformación”, alerta.

Así las cosas, insta a los profesionales de la información a “estar atentos, formar a las nuevas generaciones, prepararnos para discernir el trigo de la cizaña que también aparecen entremezclados en la comunicación social”.

Unos obstáculos que para el presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales no deben llevarnos al desánimo, sino a asumir el desafío para realizar “un periodismo de mayor calidad” e “incentivar el esfuerzo de los comunicadores y de las empresas para ser conscientes de la alta tarea a la que son llamados, al servicio de la verdad y de la libertad”, ha apuntado.





Eva Fernández dedica el premio a Eva Galvache y Paloma Gómez Borrero

Uno de los momentos más emotivos de la gala la ha protagonizado la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, quien recogía el 'Premio ¡Bravo!' en la categoría de 'Radio'.

Con la voz entrecortada y embargada por la emoción, confesaba temblarle las piernas por el emotivo momento que ha vivido. Durante su breve discurso, ha manifestado su agradecimiento a la vida “por poder trabajar en un medio que me apasiona como es la radio y, encima, un premio por trabajar en algo que te gusta. imaginaros qué suerte”, ha afirmado.

Eva Fernández no ha querido olvidarse en este día especial de dos queridas compañeras de COPE ya fallecidas, que le ayudaron mucho en sus primeros pasos en el Vaticano en el año 2016: la excorresponsal Paloma Gómez Borrero (fallecida en 2017) y la redactora de información socio-religiosa, Eva Galvache (murió en 2020): “Son dos personas a as que debo mucho porque me ayudaron en mis comienzos en Roma”.

Los premiados de esta edición de 2021

Premio ¡Bravo! Especial: Fundación “Edades del hombre” en sus 25 exposiciones.

Premio ¡Bravo! de Prensa: Laura Daniele.

Premio ¡Bravo! de Radio: Eva Fernández.

Premio ¡Bravo! de Televisión: Vicente Vallés.

Premio ¡Bravo! de Cine: José Luis López Linares por la película “España, la primera globalización”.

Premio ¡Bravo! en Comunicación digital: “Haciéndote preguntas” de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Premio ¡Bravo! de Música: Hakuna Group Music.

Premio ¡Bravo! de Publicidad: Fundación Juegaterapia por su campaña “Princesas Disney” para niños con cáncer.

Premio ¡Bravo! en Comunicación diocesana: Santiago Ruiz Gómez, de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.