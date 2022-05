Una emocionada Eva Fernández dedica su 'Premio ¡Bravo!' a Paloma Gómez Borrero y Eva Galvache: "Da vértigo"

Con la voz entrecortada y embargada por la emoción, la corresponsal de COPE de Italia y el Vaticano,Eva Fernández, recogía el 'Premio ¡Bravo!' en la categoría de 'Radio'. Un galardón que le ha concedido este jueves, 26 de mayo, la Conferencia Episcopal Española en su sede en la madrileña calle Añastro.

La periodista, ante el aplauso de los presentes, confesaba temblarle las piernas por el emotivo momento que ha vivido. Durante su breve discurso, ha manifestado su agradecimiento a la vida “por poder trabajar en un medio que me apasiona como es la radio y, encima, un premio por trabajar en algo que te gusta. imaginaros qué suerte”, ha afirmado.

Eva Fernández no ha querido olvidarse en este día especial de dos queridas compañeras de COPE ya fallecidas, que le ayudaron mucho en sus primeros pasos en el Vaticano en el año 2016: la excorresponsal Paloma Gómez Borrero (fallecida en 2017) y la redactora de información socio-religiosa, Eva Galvache (murió en 2020): “Son dos personas a as que debo mucho porque me ayudaron en mis comienzos en Roma”.

Asimismo, ha agradecido el episcopado su premio y “al mejor premio de mi vida, que es mi familia”, añadía.

En la parte final de su discurso, la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano confesaba sentir “un poco de vértigo” al echar la vista atrás y recordar “al elenco de las personas que han recibido el '¡Premio Bravo!', y asegura que este reconocimiento “es un compromiso con la profesión para exigirnos más, hacerlo mejor y estar a la altura de todos los compañeros que nos han precedido en este premio y compañeros que no lo recibirán pero merecían estar nominados. Para todos los periodistas de la retaguradia va este premio”.

Más de dos décadas en esta casa, Fernández se caracteriza por ser una periodista incansable y muy querida por sus compañeros,y que el mismísimo Papa Francisco secundó durante la rueda de prensa que concedió a los medios durante el vuelo de regreso a la Santa Sede tras la gira que llevó al Sucesor de Pedro a Hungría y Eslovaquia el pasado mes de septiembre.