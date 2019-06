La sorprendente forma de bendecir con agua a sus fieles de este sacerdote

En Colombia se ha hecho viral un vídeo grabado en una parroquia donde un sacerdote, Juan Carlos Duque, aparece 'fumigando' agua bendita en la Eucaristía. El diario de noticias 'Pulzo' se hizo eco de la noticia.

Juan Carlos Duque, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Sabanalarga (Antioquía, Colombia), utilizó lo que parece un fumigador de insecticida, para lanzar el agua bendita a los feligrese. Uno de los parroquianos, al verlo, decidió grabar con su teléfono móvil la escena y el vídeo se hizo viral.

Alonso Concha, vecina de la población, dijo en una entrevista para Blue Radio que: “La gente en el municipio es muy católica, y le encanta las actividades de los sacerdotes. Este padre, desde que llegó, ha hecho cosas extraordinarias y la gente lo apoya”, explicó.

Una fumigadora es para fumigar cultivos o plagas

Según afirma, la gente salió feliz tras la Misa. Pero a su obispo no parece haberle hecho tanta gracia. El sacerdote ha sido citado para reunirse la próxima semana con el arzobispo de la Arquidiócesis de Antioquía, Orlando Antonio Corrales, quien anunció tomar medidas y quizá "tirar de las orejas" al párroco.

El arzobispo, en una entrevista a 'Noticias Caracol', explicó que: “Mas que sanción es un llamado de atención para que eso no se vuelva a hacer y (él) se ajuste a lo que la Iglesia usa en estos casos”. También afirmó que: “A mí no me parece bien, pues cada instrumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar cultivos o plagas, y no para esparcir el agua bendita”.