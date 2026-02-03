3 DE FEBRERO: SAN BLAS

Nos acercamos hasta un Santo muy popular en el calendario de febrero y de todo el año. Hoy recordamos a San Blas. Fue muy grande su popularidad a lo largo de los siglos, como su Santidad de vida. Oriundo de Sebaste, en Armenia, su trayectoria transcurre en el año III. Hombre dedicado a la medicina, trató sobre todo males relacionados con la garganta.

Pero esto no era lo único que realizaba, puesto que el gran espíritu de fervor y de caridad, le impulsaba a ayudar a cambiar de vida a quienes vivían inmersos en el pecado. De esta forma aprovechaba su apostolado para ayudar a las personas en el plano espiritual y también en el aspecto material y humano.

Designado obispo por aclamación del pueblo cristiano de entonces, oró y confortó a muchos, refugiándose en las montañas, hasta que él mismo fue descubierto por los perseguidores. Su don de hacer milagros molesta a las autoridades, pero les da un argumento para acusarlo.

Al hacerle pasar por muchos suplicios cruentos antes de matarle, algunas mujeres recogen piadosamente restos de la sangre que ha derramado, motivo por el que son detenidas y decapitadas junto con Blas el año 316.

Es abogado de las enfermedades de la garganta. Cuentan precisamente que un niño pequeño se ahogaba por culpa de una espina de pescado y él, compadecido por las súplicas de la madre orando sobre él, y tocándole la garganta, le curó.