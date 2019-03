Diego Valeri, el exitoso futbolista que quiere estudiar teología

El futbolista argentino Diego Valeri, al que sus amigos llaman el “Bibliotecario” por su gran afición a la lectura, tiene dos prioridades claras en la vida: su familia y Dios.

Diego Valeri se muestra como católico practicante formando parte activa de su parroquia de Portland en Estados Unidos. Ciudad en la que vive junto con su mujer y su hija. Según recoge Aleteia, Diego Valeri recalca que: “soy católico y me gusta leer cosas de Religión. Me sé cosas de los santos que me nutren espiritualmente. Y me encanta leer cosas de fútbol también”.

Este futbolista empezó muy joven en el mundo del deporte por lo que fue complicado que estudiase una carrera. Ahora, dice que tiene esa deuda pendiente: “Me gustaría hacer una carrera online, aunque sé que no es fácil”. Entre los estudios que elegiría, se declara un apasionado de la teología: "Me gusta mucho la Teología y la Filosofía. Más que nada me gustan esas ramas”.

Diego Valeri es un centrocampista argentino de 32 años. Actualmente juega en los Portland Timbers de la Major League Soccer de los Estados Unidos. En 2017 fue elegido como mejor jugador (MVP) de la liga. Con 17 años debutó en el Lanús. Después, dio el salto a Europa fichando por el equipo portugués del Oporto. De ahí, paso a formar parte de la Liga Española con el Almería. Un año después, regresó a Argentina, y finalmente se ha instalado en los Estados Unidos.

"Él me da la oportunidad de estar aquí"

En la página web de la Archidiócesis de Portland han publicado un vídeo llamado "Diego Valeri y su Fe". Unos minutos en los que se puede observar como este jugador se declara abiertamente católico y recalca que "Yo sé que Él ha preparado todo y Él me da la oportunidad de estar aquí, y Él hace todas las cosas que yo no puedo hacer”.

El sacerdote de su parroquia asegura que ha aprendido de él que “Dios no existe solamente para los más necesitados, quienes son heridos de muchas formas, o han fracasado en los diferentes aspectos de la vida. Él es muy exitoso, muy conocido, amado en la comunidad, pero aún se aferra a Cristo”.