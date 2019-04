Descubre cómo vive su fe católica la actriz de Hollywood Nicole Kidman

Los actores y actrices de cine tienen la misión de transportar a los espectadores al mundo que cuentan sus películas a través de la interpretación. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras o suena el "¡Corten!" de las escenas de grabación, son personas normales. La presión de estar en el punto de mira de directores, críticos, periodistas y aficionados y de tener una vida pública mediática, no impide que muchos de ellos puedan cultivar una relación con Dios.

Grandes películas de la historia del séptimo arte han contado con artistas católicos. El planeta de los simios, Braveheart, James Bond, El Padrino, La Venganza del Conde de Montecristo o Moulin Rouge, son algunos de estos títulos. Estos actores y actrices vivien su fe de forma privada, pero también han demostrado el valor de su testimonio al decirlo públicamente.

Una de las más recientes voces que se ha confesado como católica es la actriz Nicole Kidman. La intérprete estadounidense de 51 años asegura En una entrevista con la revista Vanity Fair que no tiene miedo en decirlo en voz alta. Cree en Dios, aunque "muchos de mis amigos me molestan".

Kidman está casada con el músico Keith Urban. Él no es creyente, pero van juntos en familia a misa. "Es así como estamos educando a nuestros hijos. Ketith tiene sus propias creencias pero viene también", cuenta en la entrevista.

Su fe le viene de familia. Concretamente, de su abuela. "Mi abuela era católica y me enseñó a rezar y eso me influyó mucho", añade. La creencia de Nicole es, además, una fe que, además de vivirla, "se pregunta". "Yo no diría que es absolutismo, es un preguntarse constante, soy una mujer voluntariosa y luchadora".

Otro de los rasgos que definen su manera de vivir la fe pasa por el respeto y por evitar juzgar a los demás. Eso también tiene origen en su familia. "Para mí es muy importante no juzgar. Mi padre solía decir: 'La tolerancia es lo más importante'", afirma.